Serie A, rimonta mancata del Lecce: vince il Bologna. Pareggio Parma - Brescia

Le due partite in programma delle 15 hanno visto scendere in campo Lecce - Bologna e Parma - Brescia. Gli uomini di Liverani cercano ancora la prima vittoria in casa dall'inizio del campionato, ma il tabù non viene sfatato. Sullo scadere del primo tempo Orsolini porta in vantaggio la squadra di Mihajlovic, con una deviazione vincente su cross di Sansone. Al minuto 56', una rete di Soriano regala il 2 a 0 agli ospiti. C'è tempo anche per il 3 a 0, firmato da Orsolini che fa doppietta: dribbling ubriacante che mette a sedere Calderoni, sinistro potente sotto la traversa. A 5 minuti dal termine i padroni di casa segnano la prima marcatura con Babacar, poi Diego Farias la seconda nel primo minuto di recupero. Tutto riaperto a Lecce, ma il risultato è di 3 a 2 al triplice fischio: gli emiliani fanno bottino pieno e scavalcano momentaneamente il Napoli in classifica. Parma - Brescia non regala gol nel primo tempo, anche se le due compagini hanno provato a sbloccare il risultato creando diverse occasioni. La rete arriva al minuto 72', la firma è di Balotelli: Torregrossa calcia ma il tiro viene ribattuto da Hernani, l'ex Milan si ritrova il pallone tra i piedi e mette dentro. La squadra di Corini resiste quasi fino alla fine, quando Grassi imbuca il pallone servito da Kulusevski al minuto 92. Al termine del match il risultato è di 1 a 1.