Lazio, la caviglia di Provedel preoccupa: esce dall'Olimpico in ambulanza

Continuano le brutte notizie per la Lazio. Non solo non si arresta il periodo nero per la squadra di Sarri che non riesce più a trovare la vittoria, ma anche su Provedel non ci sono aggiornamenti postitivi. Il portiere, uscito dal campo a partita in corso per un problema alla caviglia, avrebbe subito un trauma distorsivo importante, secondo il report del dottor Rodia. Stando agli ultimi aggiornamenti inoltre, si apprende che l'estremo difensore è stato trasportato con l'ambulanza fuori dallo Stadio Olimpico con tanto di stampelle e tutore. Diretto subito in Paideia, si sottoporrà a tutti gli accertamenti necessari.

Pubblicato l'11/03