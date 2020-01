Coppa Italia, Torino ai Quarti: Genoa ko ai calci di rigore

Al via gli Ottavi di Coppa Italia. Ad aprire la fase finale della competizione, Torino e Genoa, che nel match giocato allo Stadio Olimpico si sono date battaglia dall'inizio alla fine. Entrambe le squadre hanno provato a vincere sino all'ultimo, tanto da aver concluso la contesa solamente ai calci di rigore. Gara avvincente, botta e risposta nel giro di neanche dieci minuti: passa in vantaggio il Genoa al 14' pt con il gol del giovanissimo Favilli, pareggia il Toro al 23' con De Silvestri. Tra un gol annullato ai rossoblù e un'espulsione per doppia ammonizione rimediata da Meité a fine primo tempo supplementare, la partita si trascina fino ai tiri dal dischetto: dopo le realizzazioni consecutive di Belotti, Destro, Millico, Favilli, Rincon, Cassata e Ola Aina, Radovanovic sbaglia - bravissimo Sirigu a respingere la conclusione del serbo - Berenguer no. Il Torino vola ai Quarti dove affronterà la vincente di Milan - SPAL. Ottavi di finale di Coppa Italia che la settimana prossima (martedì 14 gennaio ore 18:00) vedranno di scena anche la Lazio: i biancocelesti affronteranno la Cremonese allo Stadio Olimpico di Roma.

Lazio, la diretta per la presentazione dei tre volumi sulla Storia del club

Lazio, Ruben Sosa in esclusiva per Lalaziosiamonoi.it

Clicca qui per tornare all'homepage del sito