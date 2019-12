Brescia - Lazio, biglietti extra in vendita per il settore ospiti?

BRESCIA-LAZIO - L'entusiasmo per la Lazio si legge nei numeri: i biglietti per la trasferta contro il Brescia sono già stati esauriti, polverizzati in poche ore. La voglia di non lasciare sola la squadra di Inzaghi è tanta e così il Rigamonti sarà colorato anche dal bianco e dal celeste della Lazio. Si prevedono circa duemila tifosi ospiti ma, come riporta la rassegna di Radiosei, il Brescia potrebbe decidere di mettere in vendita altri biglietti per soddisfare la grande richiesta, magari riservando metà Curva Sud del Rigamonti. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, le due società devono trovare un accordo.

Pubblicato il 29/12 alle ore 14:39

Lazio, esodo biancoceleste a Brescia: il settore ospiti è già sold-out!

Brescia - Lazio, probabili formazioni: Parolo e Cataldi titolari, difesa ok

Torna alla home page