Calciomercato Lazio, c'è l'intesa per Felipe Anderson: entro sabato la chiusura

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Felipe Anderson si stanno per riabbracciare. L'operazione che dovrebbe riportare il brasiliano a Formello è in fase avanzatissima. Dopo i contatti frequenti in questi ultimi giorni, il club biancoceleste ha trovato un principio di accordo con il West Ham. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Lazio dovrebbe versare nelle casse inglesi circa tre milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell'ex Santos. Ai britannici, tuttavia, è garantita una percentuale sulla eventuale futura rivendita del calciatore, esattamente il 50%. Si lavora velocemente per accelerare i tempi e permettere al giocatore di sbarcare in Italia. La situazione epidemiologica, con il diffondersi della variante Delta del coronavirus, impone alle persone provenienti dalla Gran Bretagna una quarantena di cinque giorni e obbligo di tampone molecolare o antigenico. Chiudere il prima possibile permetterebbe all'esterno di smaltire le procedure e di mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico lo apprezza dai tempi di Napoli e non vede l'ora di lavorare con lui. La società sta facendo di tutto per accorciare i tempi e si tenta di chiudere entro il fine settimana, magari anche prima. Pipe non ha mai nascosto di essere ancora legato ai biancocelesti e sente di non aver ancora espresso tutto con l'aquila sul petto. Pur di tornare nella Capitale, Felipe Anderson si è dimezzato l'ingaggio e guadagnerà 2 milioni di euro più bonus a stagione per cinque anni. Il secondo capitolo della sua avventura alla Lazio è tutto da scrivere.

Pubblicato il 6/07 alle 10.15