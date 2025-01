Calciomercato Lazio | Casadei, l'agente arriva a Roma: "Sono qui per..." - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Saverio Cucina - Lalaziosiamonoi.it

Come raccontato nelle scorse ore, è entrata nel vivo la trattativa tra Lazio e Chelsea per Casadei. Poco fa è sbarcato nella Capitale l'agente del calciatore, Francesco Facchinetti, che però non ha voluto rispondere alle domande sul suo assistito: "Sono qui per andare a prendere mia figlia, poi andrò a cena e mangerò una gricia". È il gioco delle parti, ma Casadei non è mai stato così vicino alla Lazio come in questo momento.

