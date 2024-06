Calciomercato Lazio | Chi è Cristo Muñoz: il gioiellino in arrivo dal Barcellona

La Lazio è pronta ad accogliere Cristobal Muñoz Lopez, o più semplicemente Cristo Muñoz. Il club biancoceleste si è praticamente assicurato le prestazioni del classe 2005 che arriva a parametro zero dal Barcellona. Gioiellino della Cantera blaugrana, Muñoz ha trovato l'accordo con la Lazio ed è pronto per la sua prima avventura all'estero. Partirà per il ritiro di Auronzo con mister Baroni, poi molto probabilmente verrà aggregato al gruppo di Sanderra. Per lui ci si aspetta una prima stagione da spola tra Primavera e prima squadra.

Il ragazzo nato ad Almeria è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Barcellona, passando per tutte le categorie. Un metro e settantacinque di trequartista puro, un Diez, per dirlo alla spagnola, che ama svariare su tutto il fronte offensivo. E' un destro naturale ma sa utilizzare molto bene entrambi i piedi. Ama venire incontro per legare il gioco e fraseggiare con i compagni di reparto. Può ancora crescere e ha ancora tanto da imparare, ma le basi ci sono eccome. Tecnicamente non si discute e in Serie A può mettere nel proprio bagaglio un pizzico di tattica in più. Quest'anno per lui 11 presenze con il Barcellona Atletic tra Primera Federacion, terza serie spagnola, e Youth League. Il curriculum tecnico non è niente male, c'è un talento tutto da scoprire in arrivo a Formello.

