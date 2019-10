Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: “City su Milinkovic”. Ma il rinnovo...

C'è una voce che nelle ultime ore sta circolando in Inghilterra: il Manchester City sarebbe pronto a sferrare l'assalto a Milinkovic e, addirittura, avrebbe già raggiunto un accordo con Mateja Kezman (il suo agente ndr). Lo riporta Sportsmole, che parla di come Guardiola&Co. starebbero cercando di anticipare le mosse del Real Madrid, in prima fila per il serbo. Insomma, nulla di nuovo all'orizzonte. Che Milinkovic interessi alle big di mezza Europa non è una novità, mentre, d'altro canto, il presunto accordo dei Citizens con il suo entourage pare piuttosto improbabile. Il calciomercato è finito da poco più di un mese e non ci sono dubbi che Milinkovic sia concentrato con anima e corpo sul progetto Lazio, il prolungamento del contratto fino al 2024 (ancora ufficioso, manca il comunicato del club per rendere tutto ufficiale) ne è una limpida dimostrazione d'intenti. In Inghilterra dovranno mettersi l'anima in pace.

