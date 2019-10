Lazio, blindato Milinkovic: la firma in gran segreto sul rinnovo di contratto

"Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi". Col Rennes è entrato e ha cambiato la partita. Basta poco a uno come lui. Come altrettanto poco è bastato per mettere la firma sul rinnovo di contratto, il terzo nel giro di due anni e mezzo. Milinkovic ha firmato, di nascosto, in gran segreto. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, il gioiello di casa Lazio si è legato ai colori biancocelesti per un altro anno ancora, fino al 2024. Il contratto è già stato depositato in Lega. Tutto questo è accaduto qualche tempo fa, in estate, con il mercato ancora aperto, a testimonianza di quanto la Lazio puntasse pienamente su Milinkovic nonostante le offerte da capogiro. Nessun ritocco sullo stipendio, solamente un anno in più rispetto al precedente contratto in scadenza nel 2023. La cifra guadagnata è sempre la stessa: 3 milioni più bonus. Soltanto Immobile percepisce di più (la sua base fissa è leggermente più alta). Ora non resta nient'altro da fare, Sergej è già blindato. Nonostante le voci sulla sua partenza che per tutta l'estate si sono susseguite giorno per giorno, Milinkovic non si è minimamente lasciato distrarre. La Lazio se lo tiene stretto, se lo coccola, lo protegge, consapevole di avere tra le mani un campione di alto rango. E per adesso è soltanto suo e di nessun altro. "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi". Per un Gattopardo chiamato Sergej, sempre più emblema della Lazio .

