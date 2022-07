Calciomercato Lazio, i tifosi sognano Mertens: social impazziti

Il mercato della Lazio sta entrando ancor di più nel vivo, dopo le uscite degli esuberi i tifosi sognano il grande colpo: Dries Mertens

La Lazio ha concluso il ritiro ad Auronzo di Cadore nel migliore dei modi, vincendo la gara contro il Primorje. Nel 4-0 contro gli sloveni i biancocelesti hanno mostrato tutto ciò che il mister Sarri chiede: pressing alto, recupero veloce e velocità di pensiero. Tutte cose che fanno ben sperare staff e tifosi in vista della nuova stagione. Il ritiro ha portato con sé un entusiasmo mai visto prima e questo ha aiutato molto la squadra. I nuovi acquisti hanno percepito a pieno ciò che i tifosi della Lazio possono regalare. Entusiasmo che in questi giorni, ma soprattutto nelle ultime ore, hanno riversato anche sui social. Dopo la notizia ufficiale del mancato rinnovo di Mertens con il Napoli,i supporters biancocelesti stanno inondando di messaggi il calciatore belga. Per molti sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato fin qui condotto magistralmente dalla società. Mertens è il nome del momento, il più citato su Twitter dove è finito anche in tendenza. Sotto ogni post si notano emoticons con aquile e cuori con i colori ufficiali dei capitolini. I tifosi insomma spingono per avere il belga e hanno dalla loro un alleato niente male: Maurizio Sarri. Il tecnico, come noto, è un grande estimatore di "Ciro" e tra una chiamata e l'altra una proposta ha provato a fargliela. Qui troverebbe l'altro Ciro (Immobile) insieme formerebbero una coppia da oltre 300 gol. Il tempo ci dirà se questa trattativa andrà in porto, intanto però i tifosi sperano...

