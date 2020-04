Calciomercato Lazio, idea Gotze: Lotito studia il regalo Champions

30 giugno, una data clou per gli svincolati e non solo, oggi più che mai in bilico, senza certezze. Con i campionati che non conosco ancora il loro destino, ecco che in caso di ripartenza la fine dei contratti di molti calciatori verrebbe rinviata. In Bundesliga sono sicuri di riaccendere il motore pallone, col 9 maggio data scelta per riaprire la corsa al titolo. Ecco allora che il futuro di una delle tante stelle europee a scadenza, verrebbe rinviato. Parliamo di Mario Gotze, 28 anni, l’eroe della Coppa del Mondo tedesca nel 2014 è in cerca di squadra. È finito nelle grazie di Lotito. Tare calcisticamente ha sempre avuto un debole per un giocatore d’immenso talento e chissà che non possa pensarci seriamente. Nella stagione 19-20, fin qui, Gotze aveva messo insieme 19 presenze e tre gol in tutte le competizioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti stanno progettando un colpo alla Klose. La Roma è stata la prima a pensare a lui (soprattutto se Mkhitaryan non dovesse restare) ma Lotito dalla sua può finalmente giocarsi la carta della Champions. L’acquisto di Klose, nel 2011, pure lui a parametro zero, è stato uno dei colpi migliori del duo Lotito-Tare. Sicuramente il più rilevante a livello di immagine. Con Gotze vorrebbero ripetere un’operazione analoga. I nodi da sciogliere, per la Lazio, sono essenzialmente di natura economica (difficile che scenda sotto i 4 milioni netti) e di natura fisica, visto che la sua carriera è stata costellata da problemi fisici, ma è un cavallo vincente e Tare lo sa. Un cavallo da Champions.