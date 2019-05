Calciomercato Lazio, intrigo Loftus-Cheek: piace a Tare, ma l'infortunio...

Molto più di un retroscena del calciomercato Lazio. Il profilo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, è uno dei più apprezzati da Tare. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il direttore sportivo aveva già allacciato i primi contatti con il club londinese, ma l'infortunio di dieci giorni fa ha compromesso la trattativa. Il classe '96 infatti ha riportato la rottura del tendine d'Achille durante l'amichevole che si è tenuta a Boston contro i New England Revolutions. Un incidente che lo ha fatto finire sotto i ferri e al momento non si conoscono i tempi di recupero. Loftus-Cheek è considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese: il classico centrocampista 'box to box', forte fisicamente e dotato di buona tecnica. Nonostante ci fossero da limare i dettagli economici, il calciatore aveva già visitato il centro sportivo di Formello. I rapporti con l'agenzia che cura i suoi interessi, la stessa di Strakosha (Stellar Football), sono ottimi. Il suo contratto con i Blues scade nel 2021, mentre la valutazione di mercato supera i 20 milioni di euro. Al momento c'è stato un brusco stop, ma resta un nome da tenere in considerazione per il futuro. Sarebbe il rinforzo ideale per la mediana della Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Pubblicato il 25 maggio 2019 alle ore 01:00