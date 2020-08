Calciomercato Lazio, la scelta di David Silva entro domenica: i dettagli

La Lazio aspetta David Silva, sono ore importanti, perché la risposta del fantasista spagnolo è prevista nel giro di 24 ore. Lotito e Tare hanno concordato con l'entourage del giocatore di arrivare a una definizione (positiva o negativa) entro domenica 16 agosto, non oltre, perché poi ci sarebbe necessità di pianificare un’alternativa sul mercato. Una settimana fa, dopo una cena con Lotito al centro di Roma, il fratello di Silva e gli agenti avevano dato piena disponibilità a trasferirsi nella Capitale, la Lazio aveva offerto un triennale da 4 milioni a stagione, più una serie di agevolazioni per il ragazzo come la possibilità di portare con sé il fisioterapista personale, una casa in zona Roma Nord e altri aspetti logistici che avevano fatto un’ottima impressione al “clan Silva”. A quel punto il più era fatto, la cima della montagna molto vicina, ma il giocatore s’era riservato comunque un’altra settimana per dare una risposta. D'accordo con Lotito e Tare.

QATAR - David Silva è tentato dalla possibilità di rimanere in Europa, di provare un campionato nuovo come quello italiano, torneo che - come confermato dal padre - lo intriga, di continuare a giocare in Champions. Ma ci sono due però. Entrambi riconducibili a un’offerta mostruosa arrivata da un club qatariota (dall’entourage del giocatore non sono arrivate indicazioni sul nome della società interessata). Sul tavolo di Silva è arrivata un’offerta biennale da quasi 10 milioni all’anno e la tentazione c’è. Normale che sia così. La Lazio ne è al corrente, sapeva dall’inizio di questa proposta esotica, per questo vengono smentite tensioni con il giocatore, ma c’è ovviamente un’attesa spasmodica per la risposta di David Silva. Attesa che può sfociare in preoccupazione, ma non risultano frizioni con Silva e con il suo entourage. La Lazio è convinta di aver giocato tutte le sue carte a disposizione, di aver fatto il massimo e c’è ancora ottimismo sulla possibilità di portare a casa il sì del 21 del City.

ATTESE - S'è diffusa la voce C’è timore che se Silva alzasse al cielo la coppa dalle grandi orecchie, poi possa decidere di dire addio all’Europa e provare una nuova esperienza, la più redditizia possibile a livello economico, molto meno dal punto di vista agonistico. Ma se David Silva decidesse di sposare la Lazio, dopo una lunga riflessione, vuol dire che sarebbe convinto di continuare a giocare sui palcoscenici più prestigiosi, voglioso di rimettersi in gioco in una realtà diversa rispetto a quella inglese, ma comunque competitiva. Sono quindi ore d’attesa, la Lazio freme per una risposta, il conto alla rovescia sta per finire. Dentro o fuori: David Silva decide il suo futuro.

Torna alla home page

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il Fenerbahce vuole Bastos"

Diretta - Calciomercato Lazio, Fares sempre più vicino