Coronavirus, Conte: "Dal 4 maggio inizia la fase 2. Le nuove misure..."

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa dando indicazioni rispetto al nuovo decreto che segnerà l'inizio della fase 2. Le sue parole: "I numeri attuali dello sviluppo del contagio sono buoni, se pensiamo all'emergenza che abbiamo affrontato. In alcune fasi della pandemia il virus era fuori controllo, ma c'è stata da nord a sud grande forza, senso di responsabilità e comunità. Adesso inizia la fase successiva, quella in cui bisogna convivere con il virus. Bisogna stare attenti anche nelle relazioni familiari, circa un quarto dei contagi avviene in tali ambienti. Se ami l'Italia mantieni le distanze. Noi dovremo vigilare affinché la curva rimanga sotto controllo ed essere pronti ad intervenire in modo rapido e tempestivo qualora la curva si impennasse di nuovo. Stiamo tutti affrontando una prova molto dura, anch nei prossimi mesi. Stiamo affrontando una sfida molto complessa. Possiamo reagire con rabbia, oppure scacciare via la rabbia e iniziare a pensare quello che ognuno può fare per vincere questa battaglia. Nelle prossime settimane dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del paese. Anche il Governo farà la sua parte e sarà l'occasione per cambiare quelle cose che nel nostro paese non vanno".

RECOVERY FUND - "Il piano che vi illustrerò parte dal 4 maggio, ci sono giorni per maturarlo e metterlo a frutto nel migliore dei modi. Nella convivenza con il virus dovremo attuare tutte le misure di protezione individuale. Calmiereremo i prezzi, non consentiremo guadagni eccessivi e toglieremo l'iva: il prezzo sarà di 0,50 per le mascherine chirurgiche. In Europa abbiamo ottenuto il Recovery Fund, un risultato fino a poco tempo fa impensabile. Il Recovery Fund offrirà ai paesi più colpiti, tra cui purtroppo l'Italia, una strada più breve verso la risalita. Se l'Italia non avesse posto determinate condizioni con forza, non avremmo ottenuto questo risultato storico. Il nostro è un lavoro di squadra, il sistema Italia ha ottenuto questa risposta. Io sono soltanto la punta e se non avessimo dato una prova di orgoglio e responsabilità al mondo intero, non ci sarebbe stato questo responso. Questo strumento va usato bene, evitando che si crei più debito per chi ha già un debito pubblico alto e soprattutto va fatto subito".

MISURE STRAORDINARIE - "A breve arriveranno anche le misure economiche, ma fin qui lo sforzo fatto è stato straordinario. Ci sono alcuni ritardi, di cui personalmente mi scuso, ma la mole di domande è senza precedenti, di solito trattate in 5 anni. Vorrei sottolineare che per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga è necessario anche l'aiuto delle regioni, che devono far pervenire le richieste. Sono allo studio inoltre le misure dedicate alle imprese. Con il nuovo decreto da 55 miliardi avremo più fondi per gli autonomi, per chi ha ottenuto il bonus da 600 euro stiamo facendo in modo di rinnovarlo con un semplice click. Oltre al decreto per le misure economiche stiamo preparando un decreto sblocca paese: ci stanno guardando a livello internazionale perché dimostrano solidarietà e anche ammirazione per i provvedimenti che abbiamo preso. Dobbiamo approfittare dei finanziamenti che arriveranno per far correre il paese".

NUOVO DPCM - "Dal 4 maggio e fino al 18 maggio avremo una conferma per le misure di distanziamento sociale. Rimarranno per gli spostamenti all'interno della regione i comprovati motivi di necessità, aggiungiamo la possibilità di far visite ai congiunti. Saranno visite guidate con le mascherine e non si potrà derogare dalle misure di sicurezza. Ci sarà una regola più stringente per chi ha una difficoltà respiratoria e la temperatura sopra a 37.5. Rimarranno i divieti di assembramento in luoghi pubblici e privati. Consentiamo l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici rispettando le misure e contingentando gli ingressi. I sindaci regoleranno il tutto. Per l'attività sportiva ci si potrà allontanare dalla propria abitazione, rispettando una distanza di 2 metri. Per consentire una ripresa delle attività sportive saranno consentite le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, ritenuti dal Coni e dal ministero dello Sport di interesse nazionale. Saranno a porte chiuse e con misure di distanziamento per chi pratica sport individuali. C'è un'apertura per le cerimonie funebri, sarà consentita una presenza fino a 15 persone con misure di distanziamento sociale. Dal 4 maggio sarà consentita a bar e ristoranti la vendita con asporto, servirà grande ordine fuori dalle attività e il cibo si consumerà lì fuori. Dal 4 maggio riapre la manifattura, le costruzioni e i settori funzionali. Per i flussi di lavoratori che si sposteranno c'è un protocollo di sicurezza per le aziende del settore trasporti. Inoltre c'è un protocollo per tutelare la salute dei lavoratori sui cantieri. Abbiamo un indirizzo chiaro del Governo: il 18 maggio avremo in programma una riapertura anche del commercio del dettaglio. Abbiamo in animo di riaprire musei, mostre e videoteche e gli allenamenti delle squadre in ambito sportivo. L'1 giugno vogliamo riaprire bar, ristoranti, parrucchieri e attività di cura della persona. Il programma è a tappe per adottare una serie di cautele che comunicheremo per tempo. Avremo delle soglie sentinella che valuteremo di volta in volta con le regioni".