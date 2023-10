Felipe Anderson: "Lazio? Stiamo discutendo il futuro. In questo momento..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non solo del derby, nell'intervista concessa a TNT Sports Brasil, Felipe Anderson ha parlato anche del suo futuro. Al biancoceleste è stato chiesto se ci fosse la possibilità di tornare alla sua squadra d'origine, il Santos, ma al momento le sue priorità sono altre. Queste le parole: "Devo prendere la decisione giusta. Sono felice in questo momento, mi sento in forma e ogni giorno sono sempre più motivato e forte. Dal mercato sono arrivati molti sondaggi, ma come dico sempre ora è giusto essere qui, ancor di più per il periodo delicato che stiamo vivendo col gruppo. Non riusciamo a vincere in campionato. Mia sorella è la mia agente, è in contatto con i club ma io devo ancora concentrarmi molto su me stesso e sulla squadra in cui sono ora. Non credo di poter pensare, al momento, a altre cose anche se il contratto è una cosa molto importante. È il momento di prendere la decisione giusta".

