Lazio, Felipe Anderson sul derby: "Lo sento davvero. Credo sia la più bella..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista rilasciata a TNT Sport Brasil, Felipe Anderson ha provato a spiegare cosa significa giocare il derby della Capitale. Raccontando le emozioni che si vivono dentro e fuori dal campo, non solo il giorno del match ma anche durante tutto l'arco dell'anno. Queste le parole del biancoceleste: "Non è solo perché ci ho giocato o perché sono qui, ma la città è divisa. Ci sono molti tifosi di entrambe le squadre, quindi li incontri tutti i giorni e tutto l'anno. Non è solo la settimana del derby che lo senti, lo senti sempre quando esci. Se incontri un tifoso della Roma, ti dirà "vinceremo il derby". Se incontri un laziale, ti dirà "questo è il giorno del derby".

"Ci pensi tutto l'anno. Che si vinca o si perda, si è sotto pressione per cercare di vincere il prossimo. L'anno scorso siamo riusciti a vincerle entrambe, quindi la città è diventata euforica, capite? Credo che questa sia una delle più belle esperienze che ho vissuto e in cui ho giocato. Quando lo vedo in televisione, la città lo sente davvero. Non solo i giocatori, tutta la città parla del derby. Sicuramente qui, se non è il più grande, è tra i più grandi e i più difficili del mondo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE