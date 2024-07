Lazio, addio Immobile: riflessioni sul nuovo capitano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sempre più vicino l'addio di Immobile alla Lazio. Si libera quindi la fascia di capitano, che presto avrà un nuovo 'proprietario'. Sono in corso delle riflessioni sul nome di chi prenderà l'eredità di Ciro. Cataldi è in pole per il passaggio di testimone. Lui, cresciuto nel settore giovanile, potrebbe essere la scelta più logica per la successione. Nella passata stagione, in assenza di Immobile, era proprio Cataldi a comandare il gruppo.

Pubblicato l'11/07