Lazio, bisogna crederci!

Sono un pazzo e un visionario. Lo so, ma ci credo ancora. Ieri a parità di energie la Lazio ha impartito lezioni di calcio all'Atalanta. In quei 30 minuti iniziali c'era la vera creatura di Inzaghi. Ha giocato da grande squadra, poi la condizione fisica precaria e le troppe assenze hanno offuscato la mente. Si sono moltiplicati gli errori che alla fine sono risultati fatali. Ma questa Lazio è viva e credetemi, combatterà fino alla fine. Le favole vivono di salite e discese, prima di intravedere il lieto fine. Bisogna crederci. E seppure in quei primi giorni di agosto ci accorgeremo che il finale non sarà proprio quello più lieto e desiderato, la magia sarà proprio il saper godere degli istanti di felicità vissuti intensamente fino al traguardo. Daje Lazio: questo mini torneo è appena iniziato!!