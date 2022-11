Lazio, Cataldi è imprescindibile e ora tratta con la società: lo scenario

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, IMMOBILE COI COMPAGNI: IL POMERIGGIO DI CIRO FORMELLO - Ranghi ridotti, la squadra si avvicina al rompete le righe con un gruppo ristretto visti i calciatori infortunati e i nazionali convocati per il Mondiale e le amichevoli internazionali (Vecino e Milinkovic, più Hysaj, Cancellieri, Provedel, Gila,... FORMELLO - Ranghi ridotti, la squadra si avvicina al rompete le righe con un gruppo ristretto visti i calciatori infortunati e i nazionali convocati per il Mondiale e le amichevoli internazionali (Vecino e Milinkovic, più Hysaj, Cancellieri, Provedel, Gila,... WEBTV JUVENTUS - LAZIO, SQUADRA SOTTO IL SETTORE OSPITI AL TERMINE DELLA GARA - VIDEO Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... Il 2022 si chiude con una sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri. All'Allianz Stadium i biancocelesti finiscono ko per mano di Kean, doppietta, e della rete di Milik nel finale. Nonostante il risultato tutt'altro che positivo al termine del match la squadra si... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ILIC RESTA NEL MIRINO: PUÒ ARRIVARE A UNA CONDIZIONE RASSEGNA STAMPA - Pausa Mondiale in corso. L'attenzione è in Qatar ma anche sul calciomercato. In casa Lazio potrebbe muoversi qualcosa a gennaio. Ivan Ilic è rimasto nel mirino del club e in particolare di Maurizio Sarri che spinge per averlo a... RASSEGNA STAMPA - Pausa Mondiale in corso. L'attenzione è in Qatar ma anche sul calciomercato. In casa Lazio potrebbe muoversi qualcosa a gennaio. Ivan Ilic è rimasto nel mirino del club e in particolare di Maurizio Sarri che spinge per averlo a...