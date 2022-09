Lazio, continua a crescere il numero degli abbonati: il nuovo dato parziale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato della Lazio procede a gonfie vele e così anche la campagna abbonamenti, riaperta lo scorso 15 settembre con chiusura stabilita per domani 23 settembre alle ore 12.00. Dopo il soddisfacente calciomercato estivo portato avanti dalla società e le ottime prestazioni messe in campo dalla squadra di Sarri in questo inizio campionato, i tifosi rispondono a gran voce: il dato attuale delle tessere sottoscritte è di 26.000, in attesa di scoprire il numero definitivo a seguito della chiusura di domani.

Pubblicato il 22/09