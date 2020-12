Lazio, dicembre è il mese della verità: 7 impegni in 23 giorni

Da qui a Natale tutto d'un fiato. La Lazio si gioca una fetta importante della propria stagione nei prossimi 21 giorni, durante i quali scenderà in campo ben 7 volte: 2 in Champions League e 5 in campionato. Si parte domani con la trasferta a Dortmund: i biancocelesti avranno l'occasione di riscattarsi dalla sconfitta con l'Udinese, ma soprattutto quella di chiudere con una giornata d'anticipo il discorso qualificazione. Poi c'è lo Spezia (sabato 5), altra trasferta insidiosa e che non va sottovalutata, perché non sono più permessi passi falsi in campionato. Martedì 8 si torna a giocare all'Olimpico: nel giorno dell'Immacolata, Ciro e compagni ospiteranno il Bruges per l'ultima partita del girone di Champions. Potrà essere quella decisiva. Poi filotto senza pause in campionato (si giocherà ogni tre giorni): Lazio - Verona sabato 12, Benevento - Lazio martedì 15 (turno infrasettimanale), Lazio - Napoli il 20 e Milan - Lazio il 23. Queste ultime due saranno entrambe in notturna (ore 20.45) e daranno molte indicazioni - vista la caratura delle avversarie - sulle ambizioni stagionali della squadra di Inzaghi.

TUTTE LE PARTITE DI DICEMBRE:

Dortmund - Lazio, 2/12 ore 21

Spezia - Lazio, 5/12 ore 15

Lazio - Bruges, 8/12 ore 18.55

Lazio - Verona, 12/12 ore 20.45

Benevento - Lazio, 15/12 ore 20.45

Lazio - Napoli, 20/12 ore 20.45

Milan - Lazio, 23/12 ore 20.45