Lazio, è il giorno di Dia: i numeri dell'attaccante nelle ultime stagioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Presto Boulaye Dia sarà un nuovo giocatore della Lazio, ormai manca solo l'annuncio. Ma andiamo a vedere i numeri del nuovo attaccante biancoceleste. Dopo un avvio di carriera tutt'altro che semplice, il senegalese approda allo Stade Reims nel 2018. Rimane in Ligue 1 per tre stagioni, migliorando di anno in anno il suo rendimento: 3 gol in 18 partite alla prima tra i professionisti, che diventano 7 in 24 nella seconda annata. Nel 2020-2021 si afferma come uno dei migliori attaccanti del campionato francese, siglando 14 reti in 36 presenze. Ed è qui che arriva la chiamata del Villarreal. Nella sua unica stagione in Spagna, il suo score è di 7 gol in 35 presenze considerando tutte le competizioni, compreso quello in semifinale di Champions League contro il Liverpool. Nella stagione 2022-2023 la Salernitana riesce a portarlo in Serie A, mettendo a segno un colpo decisivo per la permanenza in Serie A: al termine di quel campionato infatti Dia chiude con 16 gol all'attivo in 34 presenza. Lo scorso anno, per via dei problemi avuti con la dirigenza, l'attaccante ha giocato molto meno e per questo è stato schierato in appena 17 partite, portando in dote solo 4 reti. In totale il bilancio dei gol segnati tra i professionisti è di 57 in 175 partite ufficiali tra Stade Reims, Villarreal e Salernitana.