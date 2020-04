Lazio, ecco lo smart training. Aglio e cioccolata contro il Coronavirus

In attesa di ricominciare gli allenamenti, i giocatori della Lazio hanno ricevuto attrezzature e macchinari per lavorare tutti allo stesso modo. Grazie allo 'smart training', sedute seguite via smartphone dallo staff tecnico, la preparazione può essere programmata in maniera più uniforme. Lo staff medico, riporta gazzetta.it, ha inoltre raccomandato ai giocatori di assumere un grammo di vitamina C e D, un'aspirina al giorno per evitare che le difese immunitarie si abbassino a causa dello sforzo fisico. Inoltre, per prevenire il contagio da Coronavirus, è stato raccomandato al gruppo di Inzaghi di assumere aglio, poiché tiene la pressione bassa e funziona come antibatterico e broncodilatatore, e cioccolata (stimolatore del cuore e ricco di benefici a livello mentale). Questa, però, non va assunta la sera, poiché come il caffè crea insonnia. Tutti sullo stesso piano: la Lazio sta dimostrando di avere uno spogliatoio compatto, anche e soprattutto in questo periodo di difficoltà.

Pubblicato il 16/04 alle 18.45