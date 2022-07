Lazio, Immobile e Lazzari in coro: "Importantissimi i test all'Isokinetic" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I giocatori della Lazio, prima di iniziare la stagione, si recano prima in Paideia e poi all'Isokinetic per svolgere visite mediche e test fisici. COnoscer eil livello del fisico è importante per poi programmare il lavoro in vista della stagione che verrà. Il capitano Ciro Immobile ha detto in un video pubblicato sui social: "I test sono molto importanti, l'inizializzazione di una nuova stagione: si parte sempre da questi, veniamo qui ogni anno e ci sottoponiamo alle prove di corsa, il test Mognoni, uno per l'equilibrio e la prevenzione degli infortuni. Se un percorso di allenamento personalizzato può fare la differenza? Questa è la strada che stanno intraprendendo tutte le società di calcio. Nonostante questo sia uno sport collettivo, stiamo cercando di andare sempre più sulla preparazione personale". Manuel Lazzari ha proseguito: "Le visite, i test, soprattutto qui all'Isokinetic, sono importantissimi, specialmente all'inizio di una stagione molto lunga con tante partite".

DOTT. GIOVANNI MARIA D'ORSI - Il direttore dell'Isokinetic ha aggiunto: "L'obiettivo è preparare un programma di esercizi personalizzati sul singolo giocatore in maniera tale da colmare le lacune di movimento che possono predisporre a degli infortuni".

