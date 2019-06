Lazio, Inzaghi incontra Tare a Formello: vertice di mercato

Matrimonio che deve proseguire, quello tra la Lazio e Inzaghi. Il tecnico piacentino continuerà a guidare i biancocelesti nella prossima stagione, dopo aver trovato l'accordo con il presidente Lotito. Il mercato sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Proprio per questo motivo, a Formello, il mister piacentino ha incontrato oggi Tare all'ora di pranzo. Tema del dibattito, ovviamente, le linee guida per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Dopo aver stabilito con la società la tattica da seguire, Simone Inzaghi potrà partire per le meritate vacanze. Infatti, mercoledì l'allenatore biancoceleste lascerà la Capitale per tornare solamente pochi giorni prima del ritiro.

LAZIO, SMS DI LEIVA PER INZAGHI

LAZIO, INZAGHI PUNTA LA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE