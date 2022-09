Lazio, la nota della società su Ciro Immobile: "Mai messo in discussione qualità umane"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Ciro Immobile aveva da mesi risolto tempestivamente le pendenze tributarie, risalenti a dieci anni fa, riportate oggi da un quotidiano. La Società, che mai ha messo in discussione le qualità umane, prima ancora che sportive, di Ciro Immobile, rinnova il suo affetto e la sua stima per il Capitano". Questa la nota pubblicata sul sito della Lazio in risposta all'articolo di oggi della Repubblica. Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, Immobile sarebbe colpevole di evasione fiscale per un fatto del 2012: l'attaccante della Lazio - scrive il giornale - "è stato condannato dalla quinta sezione civile della Cassazione a risarcire l'Irpef non versata dieci anni fa per le prestazioni del suo procuratore Alessandro Moggi". In questa situazione la Lazio ha deciso di schierarsi apertamente a favore del suo capitano, con poche ma significative righe.