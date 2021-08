Lazio, la squadra è a Marienfeld: "Arrivati a destinazione" - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Dopo meno di un'ora di viaggio, la Lazio è arrivata a Marienfeld, sede della seconda parte del ritiro pre-campionato. A testimoniarlo, il post condiviso dal club su Instagram: "Arrivati a destinazione. Marienfeld 2021 può avere inizio".

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - La Lazio è arrivata in Germania. I biancocelesti adesso si trasferiranno a Marienfeld in pullman e poi inizieranno la seconda parte della preparazione estiva. La squadra di Sarri rimarrà in terra tedesca fino al 7 agosto.

La Lazio pronta alla seconda preparazione estiva. Si vola verso Dortmund, da lì poi direzione Marienfeld per il ritiro tedesco nell’eremo, trasformato in albergo, Klosterpforte. I biancocelesti, intorno alle 10, sono partiti da Fiumicino. Mascherine, tute e soliti controlli di routine. Presente anche Joaquin Correa. Il Tucu rimane in bilico, ha chiesto la cessione, ma ha risposto presente dopo le vacanze e va in Germania con il resto dei compagni. Da lì aspetterà notizie dal mercato. La Lazio rimarrà a Marienfeld sino al 7 agosto. Due le amichevoli in programma: la prima mercoledì 4 contro il Meppen (squadra della terza serie tedesca, l'equivalente della nostra Serie C), la seconda sabato 7 contro il Twente (squadra dell'Eredivisie, massima serie olandese).