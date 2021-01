Lazio, le statistiche sono chiare: l'Atalanta è diventata un tabù

Mercoledì scorso, durante i quarti di finale di Coppa Italia, la Lazio è stata sconfitta per 3-2 ed eliminata dall'Atalanta di Gasperini. Un risultato che si aggiunge al trend negativo dei biancocelesti contro gli uomini di Gasperini, usciti vittoriosi dagli ultimi 3 confronti e che, finale di Coppa Italia del 2019 a parte, non perdono da gennaio 2017. Per risalire all'ultimo successo in casa della Dea bisogna andare indietro ancora di qualche mese, ad agosto 2016, al 4-3 aperto dal primo gol di Immobile con la maglia della Lazio. I numeri non sorridono neanche a Inzaghi che nel confronto con Gasperini è in svantaggio per 5 vittorie a 3. Dopo aver inanellato 4 vittorie consecutive in campionato, centrare la 5ª per il tecnico piacentino significherebbe anche invertire questo andamento tutt'altro che positivo contro i bergamaschi.

- Sono 122 i confronti totali tra Lazio e Atalanta in tutte le competizioni, con il bilancio piuttosto in equilibrio: 36 vittorie biancocelesti, 39 nerazzurre e 47 pareggi. Anche il computo dei gol segnati è praticamente alla pari: 144 a 146 per la Dea.

- L’Atalanta è imbattuta da sette gare di Serie A TIM contro la Lazio (4V, 3N) e in particolare ha vinto quattro delle cinque più recenti.

- L’ultimo successo dei biancocelesti in campionato contro la Dea è la vittoria per 2-1 all'Olimpico nel gennaio 2017, grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Immobile.

- Il 2-0 nella finale di Coppa Italia del 15 maggio 2019 invece coincide con l’ultima vittoria della Lazio ai danni dell’Atalanta considerando tutte le competizioni. Da lì in poi un pareggio (il 3-3 in rimonta a ottobre dello stesso anno) e tre sconfitte con ben 13 gol subiti e 8 segnati.

- In Serie A, su 52 precedenti totali, la Lazio ha espugnato il campo dell’Atalanta solo 8 volte.

- Le ultime quattro sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A TIM hanno visto una media di cinque gol a partita (20 reti complessive).

- La Lazio è la squadra contro cui l’Atalanta ha vinto più volte in Serie A TIM: 36, 22 delle quali in incontri casalinghi.

- La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato: l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel gennaio 2020, con lo storico filotto di 11 successi consecutivi.

- L’Atalanta è l’unica squadra imbattuta in Serie A TIM da inizio dicembre (6V, 4N).

- Solo l’Inter (42) ha più punti di Lazio (36) e Atalanta (34) in una classifica di questa Serie A TIM che considera solo i secondi tempi.

- Luis Muriel dell’Atalanta è il giocatore che ha segnato più gol in questa Serie A TIM rispetto a quanto creato in termini di Expected Goals (+4.4: 11 reti a fronte di 6.6 xG); lo seguono in questa classifica Ciro Immobile (+4.3) e Luis Alberto (+3.5) della Lazio.

- I quattro gol di Sergej Milinkovic-Savic hanno portato alla Lazio sette punti in classifica in questa Serie A TIM, solo tre giocatori hanno fatto guadagnare più punti alla propria squadra con le reti segnate nel torneo in corso (Ibrahimovic, Immobile e Lukaku), ma ognuno di loro ha segnato almeno otto reti più del giocatore serbo.

- Tra i calciatori ancora in attività è Milinkovic-Savic quello ad aver segnato più gol in questa sfida, ben 5. Il più importante è sicuramente quello siglato nella finale di Coppa Italia del 2019 a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Inoltre 3 di queste marcature le ha realizzate proprio in trasferta, tra cui una doppietta nel 17/18.

- L’Atalanta è la squadra a cui Ciro Immobile ha segnato il suo primo gol con la maglia della Lazio. Era il 21 agosto 2016 e i biancocelesti sconfissero la Dea per 4-3 nella prima giornata di quel campionato. Quella vittoria è anche l'ultima maturata dalla Lazio sul campo dei bergamaschi.

- Partita da gol secondo le statistiche: negli ultimi 14 confronti tra Lazio e Atalanta, solo in tre occasioni le due squadre non sono andate entrambe a segno. In queste gare 28 le reti segnate dalla Dea e 25 dai biancocelesti.

- La prossima sarà la 350ª gara per Lucas Leiva della Lazio nei cinque maggiori campionati europei: sarà il primo tra i centrocampisti e gli attaccanti brasiliani a tagliare questo traguardo negli anni 2000.

- Simone Inzaghi ha disputato 19 presenze da giocatore con la maglia dell’Atalanta nella Serie A TIM 2007/08, con allenatore Luigi Delneri.

- Il confronto tra Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini vede in vantaggio quest’ultimo con 5 vittorie a 3, oltre a 3 pareggi. Il tecnico piacentino ha sconfitto il collega nel confronto più importante, quello valido per la finale di Coppa Italia del 2019.

- Gian Piero Gasperini ha incrociato ben 24 volte la Lazio con uno score di 10 vittorie, 8 sconfitte e 6 pareggi.

Pubblicato il 30/01