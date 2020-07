Lazio, Lotito a Formello: definiti i premi e il taglio stipendi

Ieri pomeriggio Lotito era a Formello. Ancora una volta. Ultimamente il presidente della Lazio passa spesso per il quartier generale biancoceleste: si è parlato dei problemi che stanno travolgendo la squadra, ma soprattutto c'è stato l'incontro con giocatori e staff per ratificare gli accordi sui premi e sul taglio dei stipendi (di marzo e aprile). Un discorso - quello relativo all'aspetto economico - che è stato aperto a maggio e che finalmente è stato definito una volta per tutte. Qualcuno ha indicato questa discussione come una delle concause del crollo biancoceleste (senza trascurare ovviamente l'aspetto fisico). Quel che è certo è che ora i premi sono stati ratificati: premio Champions di 10 milioni di euro lordi. Un obiettivo che, come riporta la rassegna di Radiosei, dista solo 4 punti. La Lazio deve raggiungerlo il prima possibile.