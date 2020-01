Lazio, Lotito presente a Formello: il presidente carica la squadra per il derby

L'undici titolare c'è, il presidente pure. Mentre Inzaghi sceglie la formazione anti-Roma ecco arrivare il patron della Lazio: Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste era presente a Formello, e non è un caso, c'è un derby da giocare e da vincere. Non accadeva da un po', ma Lotito ha voluto sfruttare questa occasione speciale per parlare alla squadra. Caricarla in vista della stracittadina, fornirle sicurezza. La Lazio è un blocco unico: società, staff tecnico, allenatore, calciatori. E tifosi, saranno in 20 mila domani nella “trasferta” dell'Olimpico. È per loro che i biancocelesti saranno chiamati a fare qualcosa di grande, rimpolpare il record cercando la dodicesima. L'undici titolare c'è, il presidente pure. Tutti in prima linea per la battaglia ormai alle porte: mancano solo 24 ore a Roma - Lazio.

Pubblicato il 25/01 alle 17:10