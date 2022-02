Lazio - Porto, Luis Alberto: "Incazzato con me stesso, dispiace per i tifosi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non basta il cuore alla Lazio. Il Porto strappa il pass per gli ottavi di Europa League nonostante una buona prestazione della squadra biancoceleste. Al termine del match, un deluso Luis Alberto ha analizzato la prestazione ai microfoni di Sky Sport: "A Oporto come stasera avremmo meritato molto di più. Oggi, soprattutto io, ho sbagliato tante occasioni. Dispiace perché avevamo tanta voglia di andare avanti, ma purtroppo non ci siamo riusciti".

CHAMPIONS - "Quando giochiamo così possiamo giocarcela alla pari contro ogni squadra. Sono incazzato con me stesso, non posso sbagliare così tante occasioni. Mi dispiace per non aver regalato la qualifcazione ai nostri tifosi e a questa squadra. Domenica abbiamo una partita importantissima che credo dirà tanto sul nostro campionato. Recupereremo Zaccagni, Pedro ha giocagto praticamente al 50% ed è anche difficile con gli infortuni che abbiamo avuto in queste settimane. Sono sicuro che possiamo far bene già domenica".

TRANQUILLITA' - "Sono sereno, avevo bisogno della squadra e la squadra aveva bisogno di me. Non ho mai lavorato con un gruppo così, che è come una famiglia. Pensiamo a far bene da qui in avanti perché manca ancora tanto alla fine".

MENTALITA' - "Ci siamo confrontati tante volte, abbiamo fatto due o tre figure di m***a che non vanno bene. Ora la squadra lotta fino alla fine. Se il secondo gol fosse arrivato due minuti prima ora saremmo stati in campo a giocarci i supplementari".

Al termine del match Luis Alberto è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue parole: "Penso che abbiamo meritato molto più noi che loro, abbiamo sbagliato molte cose, sono dispiaciuto perché meritavamo il passaggio e mi sento responsabile personalmente. Adesso bisogna andare avanti a testa alta, abbiamo dimostrato che possiamo giocare con chiunque. Dobbiamo sperare che con il Napoli questa palla entri".

PARTITA - "Oggi è un giorno triste perché volevamo tanto la qualificazione, la Lazio è cresciuta tanto in questi ultimi due mesi, anche fisicamente con la palla ai piedi. Il Porto giocava con la palla dietro per non rischiare e non aprire spazi. Noi oggi abbiamo interpretato bene, il rigore era un po’ dubbio. Dopo il 1-2 penso che siamo stati sempre in partita e abbiamo creato molte occasioni, vista la bravura del Porto. Sono contento per noi di come stiamo giocando. Mi è dispiaciuto anche per me perché non posso sbagliare così".

NAPOLI - "Penso che l’intervento su Felipe Anderson era rosso diretto. Lui stava solo con il portiere, lasciamo perdere questa cosa e andiamo avanti pensando al Napoli. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti, mi dispiace per loro, domenica c’è il Napoli e dobbiamo agguantare il nostro obiettivo. Ringrazio a tutti i tifosi, oggi è un giorno difficile perché domani loro lavorano. Speriamo che domenica possano tornare a casa con una vittoria".

Pubblicato 25/02 alle 07.25