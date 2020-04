Lazio, Proto: "Se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera"

Il calcio è fermo ormai da mesi, i campionati sono stati sospesi al pari degli allenamenti. I giocatori stanno dunque continuando la preparazione tra le mura di casa. Non un ostacolo da poco per i calciatori che, nella migliore delle ipotesi, torneranno in campo dopo mesi di stop e saranno chiamati a rientrare in fretta nella condizione giusta per affrontare le restanti gare di Serie A. La situazione si complica per i professionisti più avanti con l'età. È il caso di Silvio Proto, portiere della Lazio con un contratto che scadrà nel 2021. Intervenuto ai microfoni di Sudpress, ha ammesso: "Una cosa è sicura, se la Serie A non dovesse riprendere, sarà la fine della mia carriera. Alla mia età, non posso immaginare di tornare ad un livello sufficiente dopo quattro mesi di stop. Non è un problema di condizione fisica, ma non mi sono mai fermato per più di sei settimane. Ho perso enormemente la forza nelle gambe".

Pubblicato il 22-04 alle 15.40