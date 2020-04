Ceccarini: "La Lazio mi ha sorpreso, lotterà con la Juventus"

La Lazio ha sorpreso tutti, i biancocelesti sono stati protagonisti di una stagione straordinaria. Ai microfoni di Calcionews24 ne ha parlato anche Ceccarini: "Per le zone alte ormai l’Atalanta è diventata una certezza. Mi ha sorpreso la Lazio per la capacità di rimontare. Dopo un inizio altalenante ha inanellato una serie di vittorie che hanno permesso ai biancocelesti di competere per lo scudetto. Le porte chiuse sonoo uno scenario diverso, nessuuno ha mai vissuto una situazione simile con 12 partite che si giocheranno senza pubblico. Credo che ci sarà il testa a testa Juventus-Lazio, ma l'Inter ha un grande organico e può rientrare".