Lazio, Reina: “Abbiamo iniziato un percorso con un allenatore vincente, faremo bene!”

Giornata e riconoscimento importante oggi per il portiere della Lazio Pepe Reina premiato al CONI con il prestigioso premio Manlio Scopingo e Felice Pulici. "Abbiamo iniziato ora un percorso con un allenatore vincente, veniamo da un modo di giocare diverso. In queste piazze sicuramente la pazienza non e' scontata, ed e' sempre obbligatorio fare le cose bene e portare risultati. Ma siamo convinti che il nostro potenziale sia forte e alla fine la squadra farà bene", queste le parole dello spagnolo che ricevuto il premio da una leggenda del calcio come Dino Zoff che complimentandosi con il portiere ha aggiunto: "Gli faccio i complimenti perche' con i piedi e' molto piu' forte di me". "E' impossibile arrivare ai livelli di Zoff ma posso prenderne esempio - ha replicato Reina - Mio papa' mi diceva sempre che il calcio e' importante per la vita nei primi anni. I trofei, le parate, tutto passa, ma alla fine rimane l'uomo. Quindi preferisco essere ricordato per la persona che sono e per i miei valori", ha concluso Reina. Presenti alla cerimonia anche Angelo Peruzzi e la coach della Lazio Women Carolina Morace.

Pubblicato il 20/09

Strakosha, l’errore a Istanbul e l’abbraccio dei tifosi: il popolo laziale è dalla sua parte

Lazio, Cataldi gol e gesti da leader: ecco perché può diventare più di un'alternativa

TORNA ALLA HOME