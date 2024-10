Lazio, riapre la campagna abbonamenti 2024/25: tutti i dettagli

Fonte: sslazio.it

Riparte nuovamente la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2024/25. Dopo le 28.200 tessere staccate nei mesi precedenti, la società ha deciso di riaprire la vendita ai tifosi biancocelesti. Per una settimana, da venerdì 11 ottobre alle 16 fino a venerdì 18 alle 23:59, sarà possibile acquistare il proprio tagliando. Di seguito il comunicato.

"La S.S. Lazio comunica la terza riapertura della campagna abbonamenti "One Faith, One Passion". La vendita inizierà alle ore 16:00 di venerdì 11 ottobre, e avrà termine alle ore 23.59 di venerdì 18 ottobre.

TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO: CLASSIC E GLOBAL

Anche per questa terza riapertura della campagna abbonamenti 2024/25 sono previste due tipologie di abbonamento:

• Abbonamento Classic a 16 gare: comprende le 15 partite casalinghe di campionato più la prima partita casalinga di Coppa Italia;

• Abbonamento Global a 19 gare: comprende le rimanenti 15 partite casalinghe di campionato, la prima partita casalinga di Coppa Italia e le rimanenti 3 partite casalinghe della prima fase di Europa League.

Anche per questa campagna, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD.

AGEVOLAZIONI PER I TIFOSI: SCEGLI LE TARIFFE RIDOTTE E PAGA IN TRE RATE

Di seguito le tariffe ridotte:

UNDER 16

La tariffa Under 16 è riservata ai nati a partire dal 1° gennaio 2008 ed è disponibile per tutti settori.

INVALIDI 100%

La tariffa Invalidi 100% è riservata a tutti coloro che sono in possesso di una documentazione che attesti un’invalidità al 100%. La stessa tariffa è valida anche per l’accompagnatore ed è disponibile per tutti i settori, fatta eccezione per la Tribuna d’Onore.

DISABILI CON ACCOMPAGNATORE

La tariffa disabili su sedia a rotelle è riservata alla tribuna Tevere Disabili. Per accedere alla tariffa ridotta occorre essere in possesso di una documentazione che attesti la disabilità al 100% e il diritto di accompagno. Verranno emessi due abbonamenti, uno per la persona con disabilità e uno per il suo accompagnatore.

Le tariffe ridotte invalido 100% e disabile, insieme all’accompagnatore, potranno rinnovare l’abbonamento o acquistarne uno nuovo solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda e dopo aver sottoscritto laMILLENOVECENTO o la EAGLE CARD.

IMPORTANTE: ACQUISTA IL TUO ABBONAMENTO CON PAYPAL E SUDDIVIDI IL COSTO IN 3 RATE

Registrati su PayPal

Crea in anticipo il tuo account su PayPal e in seguito acquista più velocemente l’abbonamento online sul portale sslazio.vivaticket.it.

Registrati

Al momento del pagamento

Seleziona l’opzione per pagare in 3 rate senza interessi. Segui Il procedimento e le condizioni di acquisto di PayPal.

Alla conferma del pagamento

Una volta elaborato il pagamento, sarà emesso l’abbonamento.

LE TESSERE FEDELTÀ

A partire da questa stagione gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo ed esclusivamente in formato digitale ovvero caricati sulla MILLENOVECENTO o sulla EAGLE CARD.

S.S. LAZIO MILLENOVECENTO

La MILLENOVECENTO, che ha validità di 5 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ha la foto tessera ed è necessaria, salvo comunicazioni diverse da parte dell’Osservatorio, per le trasferte.

Con la MILLENOVECENTO si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

S.S. LAZIO EAGLE CARD

La EAGLE CARD, che ha validità di 10 anni, è acquistabile presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda ed in modalità online sul portale web sslazio.vivaticket.it. Contiene le informazioni personali, ma non ha la foto tessera e non è utilizzabile per le trasferte.

Con la Tessera Eagle si potranno sottoscrivere tutti gli abbonamenti sia online che presso le ricevitorie Vivaticket mentre gli abbonamenti a tariffa ridotta Invalidi 100% e a tariffa disabili, contestualmente all’accompagnatore, potranno essere sottoscritti esclusivamente presso i Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda.

ALTRE INFORMAZIONI

La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare gli abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono le ricevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.

La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2020, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso.

Per qualsiasi altro tipo di info, contattare:

info.biglietteria@sslazio.it

FAQ

1. Se ho l’abbonamento caricato su una tessera MILLENOVECENTO scaduta come posso procedere per acquistare l’abbonamento?

Le fidelity scadute non sono più utilizzabili per caricare l’abbonamento. Occorre acquistare prima una nuova card (Millenovecento e/o Eagle Card)

2. Se sono titolare di un abbonamento a tariffa ridotta under 16 posso effettuare il cambio utilizzatore?

Si, nel corso della stagione effettuare il cambio utilizzatore solo a parità di diritto (ovvero under 16 con under 16). L’utilizzatore dovrà essere in possesso di una fidelity card.

3. Posso acquistare gli abbonamenti presso circuiti non ufficiali?

La S.S. Lazio raccomanda e consiglia di non acquistare gli abbonamenti in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali che ricordiamo sono le ricevitorie Vivaticket e il portale web sslazio.vivaticket.it.

4. I bambini fino a 4 anni come accedono allo stadio?

La S.S. Lazio ricorda che tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2020, potranno accedere allo stadio senza un titolo di accesso, esibendo agli ingressi un documento in corso di validità e accompagnati da un adulto. All’interno dello stadio non potranno occupare sedute, ma dovranno necessariamente sedere sulle gambe dell’accompagnatore. Per tutti i nati prima della suddetta data, sarà necessario acquistare un titolo d’accesso".

