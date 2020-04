Lazio, un rinforzo per l'attacco: spunta anche il nome di Vlahovic

Giroud, Dzyuba, Muriqi, Hagi. Sono solo alcuni dei nomi più frequentemente accostati alla Lazio per completare il reparto offensivo. Il club biancoceleste interverrà in attacco, serve una punta in più da affiancare a Immobile, Caicedo e Correa. Lotito e Tare ci avevano provato già a gennaio, poi l'operazione Giroud saltata all'ultimo momento ha cambiato i piani. Un colpo verrà fatto, si valutano profili d'esperienza, ma anche giovani pronti ad esplodere. Ai nomi già citati, stando a quanto riportato dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, va aggiunto anche quello di Dusan Vlahovic. Esploso nella Fiorentina, è un profilo che piace molto alla dirigenza biancoceleste. Il club viola però lo considera incedibile e questo rende difficile l'operazione. Ma il mercato è imprevedibile, e a volte possono concretizzarsi ipotesi che sembravano impossibili.

Lazio, Cataldi: "Formello ci manca. Scudetto? Vi do tutto quello che ho"

Lazio, Milinkovic malinconico: "Mi mancano certi momenti!" - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 15-04 alle 09.00