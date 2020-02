Lazio - Verona, il comunicato della Nord: "Non mancate, ci sarà una sorpresa"

La Curva Nord is on fire. Non è sazia di spettacolo, arte. Come quella vista al derby o in occasione dei 120 anni, senza dimenticare la stupenda scenografia sfoderata lo scorso dicembre in Lazio - Juventus. C'è ancora spazio per stupire, anche di mercoledì sera, anche per Lazio - Verona. Ecco il comunicato degli Irriducibili diramato tramite i social de La Voce della Nord: "In occasione della partita Lazio - Verona di mercoledì, la Curva Nord sta preparando una bellissima sorpresa per la sua gente. Chiediamo quindi a tutti di non mancare e di venire presto allo stadio nonostante il turno infrasettimanale. All'interno dello stadio prestate attenzione alle indicazioni del gruppo. Avanti laziali. Uniti siamo invincibili! CURVA NORD LAZIO".

Pubblicato il 4/02 alle 18.25