Luis Alberto, futuro da scrivere: è al centro del progetto di Sarri, ma occhio all'Atletico Madrid

Sarà ancora Luis Alberto il punto nevralgico del gioco della Lazio, come con Inzaghi così con Sarri. L'allenatore napoletano ha espressamente chiesto di blindare lo spagnolo per farne il fulcro del proprio gioco. Il 'Mago' nel nuovo 4-3-3 o 4-3-1-2 avrà ancora più libertà di svariare sfruttando a pieno le sue qualità di palleggio e di imbucata per le punte. L'arrivo dell'ex tecnico della Juventus è una motivazione in più per restare in biancoceleste nonostante i rapporti un po' tesi con la società, anche se dal mercato possono sempre arrivare sorprese.

MERCATO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il numero 10 biancoceleste ha attirato le attenzioni dell'Atletico Madrid di Simeone. Il Cholo è alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche vista la possibile partenza di Saul direzione Chelsea. L'accordo con De Paul dell'Udinese sembrava ormai cosa fatta ma nelle ultime ore è rimbalzato anche il nome di Luis Alberto, anche se la valutazione della Lazio è di circa 60 milioni. Il fantasista è legato ai capitolini fino al 2025 da contratto, la società farà di tutto per trattenerlo.

30/06

