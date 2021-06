Calciomercato Lazio, Lukaku torna dall'Anversa: Sarri ha un esterno sinistro in più

Non verrà riscattato dall'Anversa, nonostante le intenzioni della società belga sembravano far propendere per questa opzione. La cifra era già fissata a 3,5 milioni di euro, la Lazio dal canto suo aveva già salutato Jordan Lukaku. Non sarà però così, visto il cambio di rotta improvviso, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il suo contratto in biancoceleste scade nel 2022, ha un altro anno a disposizione per provare a convincere anche i più scettici. La sua avventura alla Lazio è stata condizionata dagli infortuni e dai continui problemi alle ginocchia. Ad Anversa però ha dimostrato di aver messo tutto alle spalle. Ben 29 presenze stagionali, segno di una continuità ritrovata. Tornerà a Roma, verrà testato da Maurizio Sarri che per il momento può contare su un esterno sinistro in più. Solo dopo si prenderà una decisione per il suo futuro. Lukaku ha ancora 27 anni, il tempo è dalla sua parte, chissà che questa non possa essere davvero la sua chance di riscatto.