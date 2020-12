Luis Alberto, parole da leader nel confronto con la squadra: Inzaghi apprezza

La Lazio alla ricerca di una svolta contro il Napoli. Le ultime prestazioni della squadra di Inzaghi non hanno soddisfatto in termini di risultati e, per rimettersi in corsa anche in campionato, servirà invertire subito il trend. Domenica sera all'Olimpico ci proverà il solito Ciro Immobile, aiutato da Luis Alberto, alla sua 150esima presenza in biancoceleste, tra Serie A e coppe. Lo spagnolo vuole riscattarsi dopo una serie di prove non ai suoi livelli. E i segnali fanno ben sperare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo avrebbe preso parola durante la riunione di spogliatoio di giovedì, esprimendo concetti importanti al pari degli altri "senatori" del gruppo. Inzaghi ha apprezzato l'atteggiamento del 'Mago', arrivato dopo il 'caso stipendi' e qualche voce di troppo. L'obiettivo condiviso è quello di ritrovare lo spirito vincente visto in Champions: Luis Alberto spinge la squadra.

Pubblicato il 19/12