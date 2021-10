MOVIOLA - Lazio - Inter, Irrati clemente, anche troppo. E nel gol di Felipe...

Vittoria biancoceleste nel 19° incrocio tra la Lazio e Massimiliano Irrati. Il bilancio è ora aggiornato a 10 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Gara vivace ma tranquilla almeno fino al minuto 82, che andremo ad analizzare nel corso della cronaca. A seguire, ecco i principali episodi disciplinari del match:

PRIMO TEMPO

11' - Intervento di Hysaj in area su Barella, l'arbitro indica il tiro dal dischetto in favore dell'Inter: in ritardo il difensore albanese, anche se il tocco su Barella sembra minimo.

27' - Giallo per Basic che tampona Barella in ripartenza: severo Irrati, ma decisione in linea con il regolamento.

36' - Ammonito anche Gagliardini che nel tentativo di intercettare la sfera intercetta lo scarpino di Leiva: protesta invano il nerazzurro.

45' - Segnalato un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

62' - Rigore netto quello concesso alla Lazio: Patric stacca di testa, Bastoni la "para" con il braccio destro staccato dal corpo. Irrati non ha dubbi, penalty e giallo per il difensore nerazzurro.

70' - Proteste biancocelesti che chiedevano l'ammonizione per l'intervento di Darmian su Lazzari: Irrati concede la punizione, ma non il cartellino sanzionando il fallo ma non la sbracciata.

82' - Succede di tutto in occasione del vantaggio della Lazio: contrasto tra Leiva e Di Marco, l'esterno interista resta a terra ma l'Inter prosegue con Lautaro Martinez che scarica il destro tra le mani di Reina. Sul capovolgimento di fronte, con Di Marco ancora a terra, Felipe Anderson serve Immobile che in area impegna Handanovic la cui respinta finisce tra i piedi dello stesso Felipe Anderson che sigla il più facile dei gol. L'Inter non ci sta, inizia il far west: Dumfries strattona Felipe Anderson fino ad atterrarlo, il parapiglia è inevitabile e porta ad una serie di ammonizioni: sul taccuino di Irrati finiscono Milinkovic e lo stesso Felipe Anderson, per l'Inter Dumfries, Gagliardini e Lautaro Martinez. Manca forse il rosso a Dumfries, il più "violento" nell'innescare la rissa.

87' - Ammonito Correa per proteste a seguito del fallo concesso ad Akpa Akpro.

90' - Dumfries già ammonito allarga il braccio su Marusic: Irrati sanziona il fallo ma non il secondo giallo. Proteste moderate dei biancocelesti.

Lazzari se ne va in velocità, Darmian lo stende: punizione e ammonizione per il nerazzurro.

90' - Concessi 6 minuti di recupero.

90' +6 - Espulso Luiz Felipe dopo un battibecco con Correa. Da valutare il referto dell'arbitro.