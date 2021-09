MOVIOLA - Torino - Lazio, puntuale Abisso: netto il rigore biancoceleste

Un Torino - Lazio non difficile da gestire per Abisso. Buona la distribuzione dei cartellini gialli, tutti coerenti con il metro di giudizio utilizzato e un unico episodio di peso: sul fallo di Djidji in area granata ai danni di Muriqi l'arbitro fischia immediatamente il rigore. Decisione ineccepibile. Di seguito i momenti più importanti della partita.

PRIMO TEMPO

17' - Il primo ammonito della partita è Mandragora per un intervento molto duro da dietro ai danni di Akpa Akpro.

27' - Brutto pestone di Pobega sulla caviglia sinistra di Luis Alberto: Abisso sceglie di concedere fallo senza estrarre il cartellino giallo.

31' - Ammonito Ola Aina che trattiene alle spalle Felipe Anderson in ripartenza.

37' - Giallo anche per Brekalo per un intervento pericoloso a gamba alta vicino al volto di Marusic.

47' - Giallo per Marusic che interviene su Ola Aina lanciato in profondità.

SECONDO TEMPO

59' - Ammonito Milinkovic che fa uno sgambetto a Ola Aina in corsa.

65' - Giallo anche per Luiz Felipe per una scivolata ai danni di Brekalo.

90' - Intervento di Djidji su Muriqi in area granata, Abisso giustamente indica subito il dischetto del rigore.