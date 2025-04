PRIMAVERA - Lazio, che colpaccio! D'Agostini firma la vittoria per 1-0 sull'Inter

La Lazio sbanca lo Stadio Konami e porta a casa una vittoria importantissima. L’uomo partita è Lorenzo D’Agostini che al 62’ trova la zampata vincente per il vantaggio biancoceleste. L’Inter cerca il pareggio, ma la squadra di Pirozzi è brava a non farsi beffare. Con questi tre punti i capitolini si portano a 50 al settimo posto, un gradino sopra al Verona che alle 13 affronterà la Fiorentina. L’Inter resta a -4 dalla Roma capolista. nella prossima giornata la Lazio ospiterà l’Empoli.

Primavera 1 | 32° giornata

Domenica 6 aprile 2025, ore 11:00

Stadio Konami Youth Development Centre, Milano

INTER: Calligaris, Maye Kouadio, Spinacce, Bovo (55' Zanchetta), Venturini, Motta (55' Cocchi), Della Mora, Garonetti, Pinotti (55' Mosconi), Topalovic, De Pieri. A disp.: Zamarian, Lavelli, Quieto, Kangasniemi, Perez, Romano, Ballo, Vukoje. All.: Andrea Zanchetta

LAZIO: Renzetti, R. Bordon, Nazzaro, F. Bordon, Di Tomaso, D' Agostini, Munoz (46' Ferrari), Serra (78' Sulejmani), Fercomeni (90' Petta), Zazza, Milani (78' Karsenty). A disp.: Bosi, Cipriani, Gelli, Cuzzarella, Marinaj, Ciucci. All.: Sergio Pirozzi

Arbitro: Enrico Gemelli (sez. Messina)

Assistenti: Roberto Meraviglia - Simone Iuliano

Ammoniti: Venturini (I)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio! La Lazio vince in casa dell'Inter!

90' - 5 minuti di recupero concessi.

90' - Farcomeni fuori, dentro Petta.

89' - Crampi per Farcomeni, Zanchetta gli dà una mano.

87' - A terra Renzetti per un problema. Staff medico in campo.

82' - Giallo per Renzetti che perde un po' troppo tempo per rinviare.

81' - Punizione per l'Inter: Cocchi a giro cerca compagni in area, Maye tenta di testa. Pallone alto sopra la traversa.

78' - Doppio cambio: Karsenty al posto di Milani. Sulejmani al posto di Serra.

77' - Problemi per Milani, che già aveva avvertito dei dolori alla zona lombare qualche minuto fa.

73' - Corner per l Lazio, tocco corto, cross per D'Agostini e che ci prova di testa. Pallone troppo alto.

62' - GOOOOOOLLL LAZIO!!!! Angolo di Milani, palla che rimane sul tocco di testa di Bordon, D'Agostini da due passi trova il modo di colpire il pallone e infilarlo in porta.

55' - Triplo cambio Inter: fuori Pinotti per Mosconi. Fuori Bovo per Zanchetta e dentro Cocchi per Motta.

53' - Occasione per l'Inter con Pinotti che dal limite sfodera il destro. La palla finisce di poco sopra la traversa.

50' - Doppia conclusione di Serra nello specchio della porta: Garonetti e Della Mora gli sbarrano la strada.

46' - Si riparte con un cambio per la Lazio: fuori Munoz e dentro Ferrari.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio, termina il primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero.

45' - Giallo per Venturini che tocca con il braccio mandando il pallone in porta. Gol ovviamente annullato.

43' - Buona azione dell'Inter con De Pieri che cerca il tiro a giro su passaggio di Venturini. Rezetti bravo a respingere.

36' - Gara ancora bloccata: a terra Farcomeni che ha preso una botta. Anche in questo caso necessario l'intervento dello staff medico.

26' - Scontro tra D'Agostini e Topalovic: netto il fallo del laziale. Staff medico in campo

18' - Chance anche per la Lazio: cross sul secondo palo. Motta la mette giù con la coscia a pochi passi dalla porta, Garonetti si oppone a D'Agostini che voleva approfittare della situazione, il biancoceleste riesce a calciare ma la spara alta.

15' - Occasione per l'Inter! Missile improvviso da fuori area di Maye, Renzetti bravissimo a fare sua la sfera.

13' - Angolo stavolta per l'Inter: va De Pieri, stavolta la deviazione è di Farcomeni, fallo laterale per i nerazzurri.

10' - Angolo per i biancocelesti: Farcomeni dalla bandierina, tocco corto per un compagno, raccoglie di nuovo per far partire il cross che viene però respinto in fallo laterale.

5' - Primi minuti di studio per le due squadre, compatte e già aggressive.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, gara valida per la 32a giornata del campionato Primavera 1. A sei giornate dal termine della stagione, i biancocelesti affrontano uno dei big match più attesi. Reduci dal 2-0 rifilato all'Udinese, sono chiamati a fare l'impresa contro la seconda della classe: l'Inter infatti è sul secondo gradino del podio a -3 dalla Roma, mentre la Lazio è ferma all'ottavo posto a 47 punti. Un risultato pieno oggi potrebbe smuovere una classifica che vede le varie squadre a pochissimi punti di distanza l'una dall'altra.