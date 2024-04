RIVIVI DIRETTA - Juve-Lazio 2-0, Chiesa e Vlahovic riscattano i bianconeri

Coppa Italia Frecciarossa | Semifinale

Martedì 2 aprile 2024, ore 21:00

Allianz Stadium, Torino

JUVE-LAZIO 2-0: 50' Chiesa (J), 64' Vlahovic (J)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (81' Weah), McKennie (88' Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (88' Alex Sandro); Chiesa (81' Yildiz), Vlahovic (86' Kean). A disp.: Pinsoglio, Szczesny, De Sciglio,Rugani, Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, All.: Allegri

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric (46' Casale), Romagnoli, Gila (80' Hysaj); Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni (14' Isaksen); Felipe Anderson, Luis Alberto (72' Kamada); Immobile (72' Castellanos). A disp.: Sepe, Renzetti, Ruggeri, Cataldi, Coulibaly, Saná Fernandes, Diego Gonzalez. All.: Tudor.

Arbitro: Massa (sez. Imperia); Assistenti: Meli-Alassio; IV Uomo: Rapuano; VAR: Di Paolo; AVAR: Abisso

Ammoniti: 37' Gatti (J), 85' Weah (J)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce qui la gara.

90'+4' Kamada apre dalla parte opposta, Weah fa scorrere sul fondo.

90' Comunicato il recupero: saranno 5'

88' Altri due cambi per i bianconeri: escono Kostic e McKennie, entrano Alex Sandro e Alcaraz

86' Sostituzione Juve: fuori Vlahovic, dentro Kean.

85' Ammonito Weah per aver commesso un fallo ai danni di Felipe Anderson.

83' Yildiz pericoloso, Casale lo anticipa. Arriva in supporto anche Romagnoli. Può ripartire la Lazio.

81' Cambia anche Allegri: escono Chiesa e Cambiaso , entrano Yildiz e Weah.

80' Ultimo cambio per la Lazio: fuori Gila, dentro Hysaj.

78' Calcio d'angolo guadagnato dalla Lazio. Felipe Anderson dalla bandierina cerca Gila che però viene anticipato da Danilo. C'è deviazione, è di nuovo corner.

72' Duplice cambio per Tudor: fuori Luis Alberto e Immobile, dentro Kamada e Castellanos.

70' Corner largo di Kostic, Gatti ci mette la testa ma la palla va oltre il secondo palo.

64' Raddoppio della Juve. Vlahovic servito da McKennie, spiazza prima Casale e poi Mandas.

60' Cross basso di McKennie per Chiesa, ma Guendouzi ostacola il tiro dell'attaccante. Ci prova poi Locatelli, ma non trova la porta.

58' Punizione per la Lazio. Cross lungo di Luis Alberto che però trova Gatti, la Juve respinge bene il pericolo.

50' Juventus il vantaggio. Parte tutto da Cambiaso che riceve palla da Perin e poi serve Chiesa. L'attacante la mette senza difficoltà alle spalle di Mandas.

46' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

46' Secondo cambio in casa Lazio: esce Patric, entra Casale.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina qui il primo tempo di Juve-Lazio.

45' Comunicati in questo momento il recupero: saranno 2'.

39' Occasione per la Lazio con un cross di Patric per Luis Alberto che ci mette la testa, ma prende la traversa.

37' Ammonito Gatti per un intervento su Isaksen. Il difensore era diffidato, salterà la gara di ritorno.

34' Juve pericolosa. Scambio tra Chiesa e Cambiaso ma il centrocampista perde il tempo e l'attaccante bianconero, murato dalla Lazio, non riesce a calciare in porta.

24' Immobile si gira corto in area di rigore, scambia con Isaksen che però viene murato da Kostic. Riparte la Juve.

23' Desto potente di Felipe Anderson che cerca la conclusione da lontano, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

21' Primo angolo per la Lazio, dalla bandierina Luis Alberto. Corner corto dello spagnolo che serve Isaksen, ma i biancocelesti non riescono a trovare la conclusione.

14' Prima sostituzione in casa Lazio: Zaccagni non ce la fa e esce, al suo posto Isaksen.

13' Dopo aver revisionato l'episodio al Var, Massa annulla l'assegnazione del rigore per fuorigioco.

11' Penalty per la Juve assegnato da Massa per il fallo di Vecino su Cambiaso. È in corso il check del Var per controllare la pisizione del giocatore della Juve, dubbio sul fuorigioco.

8' Zaccagni travolto da Gatti, ma per l'arbitro non c'è fallo. Il biancoceleste resta a terra per farsi curare dallo staff sanitario, ha accusato problemi alla caviglia sinistra. La Lazio è momentaneamente in dieci.

6' Primo angolo del match è in favore dei bianconeri, dalla bandierina va Kostic che crossa in area. Si fa vedere Cambiaso, ma intervniene Marusic che allontana in pericolo.

5' Manovra della Lazio per cercare spazi offensivi vanificata però da Immobile che sbaglia il passaggio e regala palla agli avversari.

4' Intesa Bremer-Chiesa, ma il passaggio è troppo lungo e l'attaccante della Juve non riesce a trovare la conclusione.

1' Parte subito aggressiva la Lazio con Gila in pressione sulla trequarti avversaria.

1' Fischia l'arbitro: inizia Juve-Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - Le squadre hanno concluso il riscaldamento e fatto ritorno nello spogliatoio. Manca sempre meno al fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:35 - Ai microfoni di Mediaset, l'intervento di del tecnico biancoceleste Igor Tudor (QUI PER LE DICHIARAZIONI).

AGGIORNAMENTO ORE 20:32 - Luis Alberto è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per presentare la sfida (QUI PER LE DICHIARAZIONI).

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre gara.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Juve-Lazio, valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Sono passati pochissimi giorni dal faccia a faccia all’Olimpico che ha visto imporsi la squadra di Tudor su quella di Allegri, grazie alla rete di Marusic. Questa volta però, in palio non ci sono i tre punti per la classifica, ma la finale di Coppa Italia. Appuntamento alle 21:00 col fischio d’inizio del match.

