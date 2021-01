RIVIVI DIRETTA - Lazio - Sassuolo 2-1: tre punti d'oro in rimonta

Serie A, 19ª giornata

Lazio - Sassuolo 2-1 (6' Caputo, 25' Milinkovic, 71' Immobile)

Domenica 24 gennaio, ore 18:00

Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (75' Lulic), Milinkovic, Leiva (75' Escalante), Akpa Akpro, Marusic; Correa (67' Caicedo) , Immobile (85' Muriqi). A disp.: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Fares, Czyz, Pereira. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (90' Raspadori), Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang (75' Boga); Defrel (45' Haraslin), Traoré (75' Lopes), Djuricic; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Boga, Lopez, Peluso, Raspadori, Toljan, Oddei, Kyriakopoulos All.: De Zerbi.

Ammoniti: 59' Patric (L), 67' Obiang (S), 74' Leiva (L),

Arbitro: Antonio Giuia (sez. Olbia)

Assistenti: Peretti e Carbone

IV uomo: Abbattista

Var: Guida

Avar: Tolfo

SECONDO TEMPO

90' + 3' Triplice fischio! La Lazio vince 2-1 contro il Sassuolo.

90' Comunicato il tempo di recupero: si giocherà fino al 93'.

90' Altro cambio per De Zerbi: esce Muldur, entra Raspadori.

90' Doppia occasione persa dalla Lazio, che va al tiro sia con Muriqi che con Escalante. Consigli para.

88' Muriqi si conquista un calcio di punizione dopo l'intervento di Marlon ai suoi danni.

86' Bel contropiede della Lazio, con Milinkovic che serve Caicedo ma viene anticipato. Palla in angolo.

85' Ultimo cambio per la Lazio: esce Immobile, entra Muriqi.

84' Duello Djuricic - Radu, con il romeno che mette la palla in corner.

82' Crossa bene Rogerio in area di rigore, Acerbi allontana di testa.

79' Sugli sviluppi del calcio piazzato, l'arbitro ferma l'azione per un fallo d'attacco di Ferrari su Marusic.

78' Calcio di punizione per il Sassuolo per un intervento di Immobile su Maxime Lopes.

77' Servito Caputo che salta ma non colpisce il pallone, Acerbi mette la palla in angolo.

75' Per il Sassuolo esce Traoré, entra Lopes; esce Obiang, entra Boga.

75' Altri due cambi per Inzaghi: escono Leiva e Lazzari, entrano Escalante e Lulic.

74' Anche Lucas Leiva rimedia l'ammonizione.

74' Bel cross di Lazzari per Immobile che conclude in porta, ma il tiro viene parato da Consigli.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile! L'attaccante, servito da Marusic in modo impeccabile, consegna la palla in rete.

69' Milinkovic serve Immobile all'interno dell'area di rigore, Obiang evita che l'attaccante si renda pericoloso.

67' Ammonito anche Obiang per un brutto intervento su Immobile.

67' Doppia sostituzione in casa Lazio: escono Patric e Correa, entrano Parolo e Caicedo.

65' Lazio a trazione anteriore. Marusic ci prova dalla lunga distanza, ma il suo tiro non impensierisce Consigli.

65' Un ammonito anche tra gli uomini di De Zerbi: sanzionato Marlon per l'intervento su Immobile.

64' Lazzari tenta di involarsi sulla fascia, ma viene anticipato da Rogerio.

62' Buona occasione per la Lazio con Lucas Leiva, servito magistralmente da Milinkovic. Il brasiliano, chiuso da due avversari, non riesce a calciare.

61' Il gioco viene costantemente interrotto per via di alcuni interventi fallosi: l'ultimo è quello di Akpa Akpro su Traoré.

59' Patric frena la corsa di Djuricic e riceve il cartellino giallo, il primo della gara.

57' Immobile entra bene in area di rigore, ma si fa chiudere da Marlon.

56' Il neo-entrato Haraslin ci prova di nuovo, questa volta dalla distanza. Il tiro è completamente fuori misura.

56' Correa crossa in area di rigore, Rogerio allontana e fa ripartire il Sassuolo.

55' Ora a essere sanzionato è l'intervento di Milinkovic su Haraslin.

53' Calcio di punizione per la Lazio dopo la gomitata di Locatelli a Milinkovic.

52' Acerbi viene atterrato da Rogerio, che commette fallo. Riparte Reina.

51' È lo stesso Haraslin a crossare all'indirizzo di Ferrari che colpisce di testa, ma la palla va in out.

50' Djuricic per Haraslin con Lazzari che devia la palla in corner. Calcio d'angolo per il Sassuolo.

49' Ferrari salta facendo fallo su Correa. Si riparte con il calcio di punizione per la Lazio.

47' Haraslin serve Obiang, ma il passaggio è troppo lungo e finisce tra le mani di Reina.

45' Inizia il secondo tempo del match: esce Defrel, entra Haraslin

SINTESI PRIMO TEMPO

La gara inizia in salita per la Lazio che, dopo soli sei minuti dal fischio di Giua, subisce il gol di Caputo. Il pareggio arriva solamente al 25' quando, da calcio d'angolo, Milinkovic svetta e batte Consigli. Gli ultimi venti minuti della prima frazione di gioco sono un vero dominio biancoceleste in quanto a possesso palla, ma la squadra di Inzaghi, nonostante sia sempre nella metà campo avversaria, è poco incisiva e non riesce a portarsi in vantaggio.

PRIMO TEMPO

45' + 1' Finisce il primo tempo di Lazio - Sassuolo.

45' + 1' Patric crossa, Milinkovic alza la palla per Immobile che tenta la conclusione. Ma il tiro è poco potente e finisca tra le mani di Consigli.

45' In questo momento viene comunicato che il tempo di recupero è solamente di un minuto, si giocherà fino al 46'.

43' Caputo crossa, Acerbi devia: calcio d'angolo per il Sassuolo. Allontana prima Milinkovic, poi Lazzari.

42' Lazzari non arpiona la palla arrivata da Acerbi, riparte il Sassuolo.

40' Entrano in campo i medici del Sassuolo per Ferrari, rimasto a terra dopo aver ricevuto un colpo sul collo.

39' Marusic crossa per Milinkovic, che chiama in causa Lazzari. La Lazio è praticamente sempre nell'area di rigore avversaria.

37' Calcio di punizione per il Sassuolo. Batte Locatelli, la palla scivola in out. Riparte Reina.

36' La Lazio insiste con Correa e Immobile, Muldur allontana, Milinkovic conclude da fuori area. La palla si perde alta sopra la traversa.

33' Bell'azione prolungata della Lazio che si conclude con l'anticipo di Marlon su Marusic, servito da Patric.

32' Akpa Akpro scambia con Immobile, ma l'azione viene interrotta per il fallo subito da Obiang. Si riparte da Consigli.

29' Dopo il gol subito da Lazzari, e non sanzionato dall'arbitro, il gioco viene fermato per un intervento irregolare su Radu.

27' Acerbi interviene fallosamente su Caputo che rimane a terra per qualche secondo: l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore del Sassuolo.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio pareggia con Milinkovic. Correa batte dalla bandierina del corner, il 'Sergente' svetta e beffa Consigli.

24' Milinkovic serve magistralmente Correa che, in area di rigore, non inquadra la porta. C'è deviazione di Ferrari, calcio d'angolo per la Lazio.

22' Lazzari pesca Immobile che chiama in causa Milinkovic. La palla del 'Sergente' va in out, riparte Consigli.

20' Veementi le proteste dei biancocelesti nei confronti dell'arbitro Giua per il fallo subito da Ciro Immobile al limite dell'are di rigore. Il direttore di gara non sanziona l'intervento.

19' Immobile rimedia un colpo da Obiang: calcio di punizione per la Lazio.

17' Buona occasione per il Sassuolo con Traoré, che però viene anticipato bene da Reina in uscita.

15' Secondo corner di fila per i biancocelesti che si conclude con la conclusione da fuori area di Patric, completamente fuori misura.

14' Buona occasione per Correa che conclude in porta dopo esser stato servito da Immobile. C'è però una deviazione: sarà calcio d'angolo per la Lazio.

12' Milinkovic serve benissimo Marusic che stoppa la palla e calcia il porta. Il tiro si perde al lato della porta difesa da Consigli.

11' Correa, servito da Akpa Akpro, verticalizza per Immobile. Provvidenziale l'anticipo di Muldur.

10' Lazzari ci prova con una conclusione dalla lunga distanza, ma la palla si perde alta sopra la traversa.

9' Primo calcio d'angolo per la Lazio: è Lazzari a conquistarlo.

8' Lazzari crossa in area all'indirizzo di Immobile, Defrel anticipa.

6' Il Sassuolo va in vantaggio con Caputo, servito da Traoré.

5' Muldur salta Marusic e si avvicina alla porta difesa da Reina, Acerbi mette la palla in corner.

4' Traoré si inserisce in area di rigore, ma viene chiuso da Patric: calcio d'angolo per il Sassuolo.

3' Il lungo lancio di Rogerio all'indirizzo del compagno di squadra finisce direttamente tra le mani di Reina.

2' Lazzari propone Milinkovic sulla corsa, chiude Rogerio.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro: parte Lazio - Sassuolo!

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 - Squadre schierate: è il momento dell'inno della Serie A.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - A quaranta minuti dal fischio d'inizio, le squadre fanno il proprio ingresso in campo per il riscaldamento.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Sassuolo, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi, reduci dalla vittoria nel derby e dal passaggio in Coppa Italia, vogliono continuare l'ottima serie di risultati questo pomeriggio all'Olimpico. La squadra di De Zerbi, invece, viene dal pareggio rimediato in extremis con il Parma e dalla sconfitta contro la Juventus. Fischio d'inizio alle ore 18.

