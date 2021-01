Lazio, l'avversaria della Champions: il Bayern Monaco cala il poker allo Schalke

Il Bayern Monaco vince anzi stravince in trasferta in casa dello Schalke 04 e consolida il suo primo posto in classifica allungando a più sette sul Bayer Leverkusen secondo. Una gara senza storia in cui gli uomini fi Flick passano in vantaggio e poi portano a casa altri tre punti pesantissimi grazie alla doppietta di Muller, rete del "solito" Lewandowski e gol di Alaba allo scadere. Bavaresi a 42 punti in classifica.

