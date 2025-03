RIVIVI DIRETTA - Milan - Lazio 1-2, Zaccagni e Pedro regalano i tre punti a Baroni

Serie A Enilive | 27ª giornata

Domenica 02 marzo 2025, ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

MILAN - LAZIO 1-2: 28' Zaccagni (L), 85' Chukwueze (M), 97' Pedro (L)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez (46' Walker), Gabbia (83' Jovic), Pavlović, Hernández; Musah (37' Felix), Fofana (70' Thiaw) ; Pulisic (70' Chukwueze) , Reijnders, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Tomori, Bondo,Abraham, Camarda, Sottil. All.: Conceição.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (46' Lazzari), Gigot (78' Patric), Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia (88' Noslin), Zaccagni (78' Pedro); Tchaouna (58' Vecino). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Belahyane, Ibrahimovic, Noslin. All.: Baroni.

Arbitro: Manganiello; Assistenti: Passeri - Costanzo; IV Uomo: Fourneau; VAR: Mazzoleni; AVAR: Pezzuto

Ammoniti: 76' Gimenez (M), 80' Leao (M), 92' Vecino (L)

Espulsi: 67' Pavlovic (M)

SECONDO TEMPO

90'+9' Triplice fischio: termina la sfida a San Siro!

90'+7' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Pedro dal dischetto non sbaglia, spiazza Maignan e porta in vantaggio la Lazio.

90'+5' Manganiello vene richiamato al Var da Mazzoleni e assegna il penalty alla Lazio.

90'+3' Bloccato Isaksen da Maignan in area di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. È in corso però il check del Var.

90'+2' Ammonito Vecino per aver rallentato la ripresa.

90+2' Tavares su punizione, la palla va dritta tra le braccia di Maignan.

90' Concessi 4' di recupero.

90' Fallo di Jovic su Noslin, la Lazio guadagna una punizione da posizione interessante.

88' Fuori Dia, dentro Noslin. Questa l'ultima mossa di Baroni.

85' Gol del Milan! Chukwueze batte Tavares e spiazza Provedel di testa, pareggiano i rossoneri.

83' Sostituzione per il Milan: fuori Gabbia, dentro Jovic.

83' Dia, lanciato da Isaksen, la infila alle spalle di Maignan. Si alza però la bandierina del fuorigioco e il gol non viene assegnato.

80' Ammonito Leao per un fallo su Patric.

78' Cambio per la Lazio: fuori Gigot e Zaccagni, dentro Patric e Pedro.

76' Ammonito Gimenez.

75' Subisce ancora fallo Zaccagni, sempre da Walker. Ancora una volta Manganiello non estrae il cartellino.

70' Doppio cambio per il Milan: fuori Pulisic e Fofana, dentro Chukwueze e Thiaw.

69' Brutto fallo di Walker su Zaccagni, Manganiello interviene ma non estrae il giallo.

67' Rosso diretto per Pavlovic che fa un intervento duro su Isaksen.

65' Joao Felix si coordina e va al tiro, la palla finisce dritta tra le braccia di Provedel.

64' Rovella subisce fallo da Fofana, interviene Manganiello ma non estrae alcun cartellino.

63' Provvidenziale l'intervento di Provedel su Gabbia, pronto a servire Joao Felix.

59' Ne ha ancora Tavares che prende velocità e va verso il centro, la mette per Isaksen che però al momento del tiro cade e perde un'occasione.

58' Sostituzione Lazio: fuori Tchaouna, dentro Vecino.

54' Zaccagni punta Walker e poi prova il tiro a giro, la palla esce di pochissimo.

51' Brivido per la Lazio! Joao Felix, servito da Pulisic, prova a sorprendere Provedel. La palla, fortunatamente, finisce alta sopra la traversa.

49' Tavares per Gigot, il difensore prova la conclusione ma trova le mani di Maignan.

47' Scivola Rovella, Fofana ne approfitta. Riconquista palla e poi serve Pulisic che va al tiro, ma Tavares con la schiena allontana il pericolo.

46' Prova subito a aggredire il Milan, Pulisic in profondità per Gimenez che però non riesce nell'aggancio.

46' Sostituzione anche per il Milan: fuori Jimenez, dentro Walker.

46' Non ce la fa Marusic, Baroni è costretto al cambio e al suo posto entra Lazzari.

46' Fischia Manganiello: inizia la ripresa!

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+2' Ci prova Pavlovic dalla distanza, ma Provedel blocca in due tempi.

45'+1 Contropiede della Lazio guidato da Tavares che in area decide di servire Zaccagni, il capitano va al tiro e sfiora il gol del raddoppio. La palla esce di pochissimo.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: saranno 2 i minuti di recupero.

43' Marusic si rialza seppur dolorante, può riprendere il gioco.

42' Ferma il gioco l'arbitro, Marusic è ancora a terra dopo uno scontro con Theo Hernandez.

40' Riceve Joao Felix che poi va al tiro dal limite dell'area, la palla finisce sul fondo al lato della porta.

37' Primo cambio per Conceição: fuori Musah, dentro Félix.

35' Brivido per la Lazio! Giocata di Reijnders che poi serve Gimenez, ma c'è l'intervento di Provedel che allontana.

34' Zaccagni vuole e trova Tavares, il portoghese arriva fino in fondo e poi la mette al centro per Isaksen che però non ci arriva.

33' Ancora ripartenza Lazio con Marusic che prova a ripartire, si fa vedere Tchoauna che riceve palla poi sceglie di servire Isaksen ma i due non s'intendono e dall'errore il Milan riconquista palla.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Iniziativa di Marusic che scambia con Tchaouna e poi va al tiro, Maignan respinge e sulla ribattuta c'è Zaccagni che la infila alle spalle del portiere rossonero.

26' Contropiede della Lazio guidato da Gila che poi serve Tchaouna, quest'ultimo calcia in porta ma il tiro è troppo alto e supera la traversa.

23' Conclusione di Isaksen col sinistro, tiro rasoterra e la palla finisce dritta tra le braccia di Maignan.

22' Zaccagni dalla bandierina va direttamente in porta, Maignan con i pugni allontana.

22' Cross di Tchaouna sul secondo palo, Zaccagni ci mette la testa ma non centra la porta. C'è deviazione, altro angolo per la Lazio.

19' Milan pericoloso! Leao scambia con Pulisic che, di nuovo, prova la conclusione. Provedel salva la porta.

17' Reijnders sfila la palla a Tavares, poi serve Pulisic che prova la conclusione ma la difesa biancoceleste non lo lascia passare.

13' Dia pericoloso nei pressi dell'area di rigore avversaria, viene bloccato da Musah che da dietro lo blocca e commette fallo. Protesta la Lazio, ma per Manganiello non c'è niente e lascia proseguire il gioco.

12' Isaksen prende il centro del campo e sterza su Fofana. Poi, dalla distanza, va al tiro ma non centra la porta.

11' Ottima copertura di Gila su Pulisic, ci pensa poi Zaccagni a far salire la squadra.

8' Lancio lungo di Provedel per Dia che però viene chiuso da Pavlovic, riconquista palla il Milan.

6' Altra occasione per la Lazio! Iniziativa di Isaksen che serve Tavares, pericolosissimo il portoghese arriva fino in fondo e prova a sorprendere Maignan. Il Milan salva di pochissimo.

5' Sbaglia Rovella, Theo Hernandez recupera palla e serve Pulisc che prova la conclusione ma sbatte su Gila.

3' Prima chance per la Lazio! Grande imbucata di Rovella per Dia che va al tiro, ma sbatte contro la gamba di Maignan. I biancocelesti guadagnano il primo angolo del match.

1' È il Milan a giocare il primo pallone della partita con Gabbia.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Lazio, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match al Meazza.

