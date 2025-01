RIVIVI DIRETTA - Roma-Lazio 2-0: Pellegrini e Saelemaekers decidono il match

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive |19ª giornata

Domenica 5 gennaio 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

ROMA-LAZIO 2-0 (10' Pellegrini, 18' Saelemaekers)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers (66' El Sharaawy), Konè, Paredes, Angelino; Dybala (74' Baldanzi), Pellegrini (66' Pisilli); Dovbyk (74' Shomurodov).

A disp.: Marin, De Marzi, Dahl, El Shaarawy, Hermoso, Le Fèe, Pisilli, Sangarè, Saud, Soulè, Zalewski.

All.: Claudio Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (80' Lazzari), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (89' Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (45' Dia); Isaksen (45' Tchaouna), Castellanos, Zaccagni (89' Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pedro, Castrovilli, Hysaj, Basic.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

Assisitenti: Alassio - Rossi C.

IV ufficiale: Chiffi

V.A.R.: Mazzoleni

A.V.A.R.: Pezzuto

Ammoniti: 32' Gila (L), 34' Zaccagni (L), 37' Saelemaekers (R), 41' Castellanos (L), 55' Rovella (L), 71' Dybala (R), 73' Dia (L), 78' Paredes (R)

SECONDO TEMPO

90'+8' Triplice fischio: finisce il derby.

90+5' Espulsione per Castellanos e un assistente di Ranieri, ammonizione per N'Dicka.

90'+2' Hummels-Castellanos faccia a faccia, scoppia la rissa!

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

89' Ultimi due cambi per la Lazio: fuori Zaccagni e Tavares, dentro Noslin e Pellegrini.

88' Ci prova anche Lazzari con un pallone messo in area, che però arriva direttamente tra i guantoni di Svilar.

86' Corner ancora per la Lazio: va Rovella per Guendouzi, anticipa la Roma.

84' L'arbitro interrompe l'azione perché Svilar è a terra. Il portiere si rialza ma, rivedendo le immagini, c'era stata una leggera spinta da parte di Castellanos, nient'altro.

82' Ancora corner per la Lazio dopo la deviazione di N'Dicka: va Tchaouna, ma il cross è inguardabile e la Roma recupera.

81' Baldanzi anticipa Tavares, Nuno va direttamente sulla bandierina ma per Pairetto è stato lui l'ultima a toccarla. Si riparte da Provedel.

80' Cambia ancora Baroni: dentro Lazzari, fuori Marusic.

79' Cross di Tavares per Dia che non c'arriva per un pelo! La Lazio crea tanto ma non riesce a conqustarsi il gol!

78' Durissimo Paredes su Castellanos e finalmente ammonito!

76' Tavares crossa in area all'indirizzo di Castellanos, anticipa N'Dicka che devia in angolo.

74' Altro doppio cambio in casa Roma: dentro Shomurodov e Baldanzi, dentro Dovbyk e Dybala.

73' Il derby s'infuoca: Paredes a terra e cartellino giallo per Dia.

71' Scintille tra Koné e Guendouzi: Dybala viene ammonito.

68' In occasione del calcio d'angolo, scontro tra N'Dicka, Svilar e Castellanos. Nessuna conseguenza per i calciatori coinvolti.

66' Pellegrini e Saelemaekers fuori, Pisilli ed El Shaarawy dentro.

64' Bravo Tchaouna in copertura a togliere ad Angelino la possibilità di andare alla conclusione. Sarà corner per la Roma.

63' Il tiro a giro di Rovella è veramente troppo debole per poter impensierire Svilar.

60' Fallo inesistente di Rovella su Koné fischiato da Pairetto. Riparte la Roma, ma per poco: la Lazio recupera.

59' Sponda di Dia e poi Tchaouna che, clamorosamente, non riesce a trovare la conclusione in porta!

58' Super Zaccagni si propone in area: penetra bene ma poi trova l'intervento di Hummels, con Mancini che prova a non far finire la palla in out. Non ci riesce, riparte la Lazio.

58' Bravissimo Provedel a parare in due tempi su Pellegrini!

57' Zaccagni cerca Romagnoli, tocca Koné. Ma c'è posizione di fuorigioco dello stesso difensore, quindi riparte la Roma.

56' Hummels troppo forte su Castellanos, Pairetto redarguisce anche Guendouzi, che avrebbe voluto il cartellino giallo. Si riparte dal calcio di punizione in favore della Lazio.

55' Cartellino giallo anche per Rovella, che spende l'ammonizione per fermare il potenziale contropiede di Koné.

51' Si scontrano Paredes e Tchaouna, per Pairetto il fallo è del biancoceleste, dunque sarà calcio di punizione in favore della Roma.

50' Subito dopo è il momento di Rovella, che prova la conclusione dalla distanza. Il portiere della Roma blocca.

50' La Lazio ci prova con Guendouzi: provvidenziale l'intervento di Svilar!

48' Tavares dalla bandierina all'indirizzo di Romagnoli, la palla si perde in out. Il difensore vorrebbe un'ulteriore deviazione, al contrario per Pairetto è solo rinvio dal fondo.

47' Ci prova con determinazione Castellanos, si crea lo spazio per andare in porta e lo fa: ma la palla viene deviata. Corner per la Lazio.

45' Fischia Pairetto, inizia il secondo tempo di Roma-Lazio.

45' Escono Dele-Bashiru e Isaksen, entrano Dia e Tchaouna.

PRIMO TEMPO

45' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Roma-Lazio.

45' Tavares per Isaksen, che duella con Hummels. La palla si perde in out, ma l'ultimo a toccarla era stato il danese. Si riparte col rinvio dal fondo.

43' Mancini su Zaccagni e calco di punizione in favore della Lazio: va Tavares a cercare Castellanos, che probabilmente non si attende il 'buco' di Pellegrini e non arriva sulla palla.

42' Lungo lancio di Rovella all'indirizzo di Isaksen, che però viene anticipato da Mancini. Il difensore della Lazio mette in out, senza prendersi alcun rischio.

41' Castellanos perde palla e poi va a far fallo su Dybala. Anche lui rimedia il cartellino giallo, è il terzo in casa Lazio.

38' Recupera la Lazio con Isaksen, che prova a orchestrare l'azione. Il danese mette la palla in area, senza però trovare alcun giocatore, se non Saelemaekers.

37' Trattenuta di Saelemaekers su Tavares e ammonizione anche per il belga della Roma.

36' Intervento in ritardo di Castellanos su Koné, che rimane qualche secondo a terra. Calcio di punizione in favore della Roma.

34' Cartellino giallo anche per Zaccagni, anche lui irregolare su Dybala. Anche il numero 10 era diffidato e dunque sarà squalificato venerdì 10 gennaio contro il Como.

33' Dybala lungo verso Hummels da calcio di punizione: il difensore c'arriva ma non riesce ad inquadrare la porta. Riparte la Lazio.

32' Cartellino giallo per Gila, che interviene irregolarmente su Dybala. Giallo pesante perché, diffidato, salterà la prossima partita contro il Como.

28' Problemi per Saelemaekers, che rimane a terra dolorante e 'obbliga' la sua squadra a mettere la palla in out.

27' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'intervento irregolare di Saelemaekers su Zaccagni. Tavares batte sul primo palo, allontana Koné.

24' Gigot e Basic, nel frattempo, hanno iniziato il riscaldamento a bordo campo.

23' Zaccagni dalla bandierina: va a cercare Marusic, ma Paredes risolve allontanando il pericolo. Rimane a terra Koné dopo l'intervento di Gila che, però, a sua volta aveva subito la spinta.

22' Che giocata di Dele-Bashiru! Ma alla fine la conclusione viene deviata in angolo, corner per la Lazio.

21' Scivolata di Hummels su Castellanos, per l'arbitro il tocco è sul pallone. Non per Zaccagni, che si lamenta col direttore di gara.

18' Contropiede Roma e secondo gol dei giallorossi: questa volta la rete è di Saelemekers. L'azione viene orchestrata da Dovbyk: Provedel mura la prima conclusione del belga, non la seconda.

17' Buona iniziativa da parte di Isaksen: 'sguscia' a Paredes, poi va alla conclusione. Ma il tiro è veramente debole, non impensierisce Svilar.

15' Paredes dalla bandierina: la palla viene messa in mezzo all'area, ma allontanata bene dalla difesa biancoceleste.

14' Hummels si rende protagonista di una progressione tutto solo verso la porta difesa da Provedel. La palla viene deviata in angolo: corner per i giallorossi.

12' La Lazio prova a rispondere subito con Rovella, che chiama in causa Zaccagni. Il capitano scarica indietro per Castellanos, ma non trova l'argentino. Sullo sviluppo della stessa azione, Taty fa fallo.

10' Arriva il vantaggo della Roma: a mettere la firma sul tabellino ci pensa Pellegrini. Bella giocata da parte del giallorosso, che conclude sotto all'incrocio dei pali. Lo serve Saelemaekers, sceglie di non mandare in porta Dybala e alla fine mette la palla alle spalle di Provedel.

9' Lungo cross di Saelemaekers a cercare Dovbyk, ma la palla si perde ampiamente in out.

6' Duello Koné-Guendouzi, con quest'ultimo che si rende protagonista del fallo ai danni del compagno di nazionale. Riparte la Roma.

5' Tavares corre come un treno superando Saelemaekers, poi serve Isaksen al centro ma non trova l'impatto con pallone. Il destro seguente è rivedibile, così come la conclusione di Marusic.

4' Paredes dalla bandierina: la palla supera l'area di rigore senza trovare alcuna deviazione dei compagni di squadra.

3' Prima chance per la Roma con Koné, che calcia forte sul primo palo. C'arriva Provedel, che mette la palla in angolo.

2' Saelemaekers ruba il tempo a Tavares che, subito dopo, interviene su di lui in modo irregolare secondo l'arbitro. Riparte la Roma da calcio di punizione.

1' Fischia l'arbitro, inizia in questo momento il derby tra Roma e Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Che spettacolo quello regalato dall'intero settore biancoceleste! "Padroni del nostro destino, capitani della nostra anima", la frase che accompagna la scenografia.

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - I giocatori rientrano nello spogliatoio: mancano ormai dieci minuti e poi arriverà il fischio d'inizio del match.

AGGIORNAMENTO ORE 20.08 - La Lazio entra in campo per il riscaldamento nel boato dell'Olimpico a tinte biancocelesti. Conquista la vittoria e Noi vogliamo undici leoni i messaggi - comunicati in modo forte e chiaro - da parte dei tifosi.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Lazio, gara valida per la 19esima giornata di Serie A. È tempo di derby all'Olimpico: alle 20.45 - nuovamente nella fascia serale dopo anni d'attesa - arriverà il fischio d'inizio. Stadio sold-out, con circa 67 mila spettatori presenti. La gara non ha bisogno di presentazioni, si tratta di uno degli appuntamenti più importanti della giornata. Quindici punti distanziano le due formazioni, con quella di Baroni al quarto posto a quota 35 punti.

