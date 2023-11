RIVIVI DIRETTA - Salernitana-Lazio 2-1, termina il match: Kastanos e Candreva mandano ko i biancocelesti

Serie A TIM | 13ª giornata

Sabato 25 novembre 2023, ore 15

Stadio Arechi, Salerno

SALERNITANA-LAZIO 2-1: 43' Immobile (L), 55' Kastanos (S), 66' Candreva (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc (62' Fazio), Gyomber (46' Lovato), Pirola (86' Bronn); Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen (62'Legowski) , Bradaric; Candreva, Kastanos (72' Maggiore); Ikwuemesi. A disp: Fiorillo, Salvati; Bronn, Fazio, Lovato, Sambia, Legowski, Maggiore, Martegani; Botheim, Cabral, Simy. All: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (62' Hysaj), Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi (80' Vecino), Kamada; Felipe Anderson (69' Isaksen), Immobile (69' Castellanos), Zaccagni (62' Pedro). A disp: Mandas, Sepe; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Ruggeri; Basic, Rovella, Vecino; Isaksen, Pedro. All: Sarri.

Ammoniti: 32' Lazzari (L), 42' Gyomber (S), 53' Daniliuc (S), 78' Cataldi (L), 84' Maggiore (S), 88' Fazio (S), 90'+3' Vecino (L), 90'+3' Coulibaly (S)

Espulsi: //

Arbitro: Alessandro Prontera; Assistenti: Giovanni Baccini e Dario Cecconi; IV Uomo: Ivano Pezzuto; VAR: Luca Pairetto; AVAR: Luigi Nasca

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce il match all'Arechi.

90'+3' Scintille in campo tra Vecino e Coulibaly, Prontera ammonisce entrambi.

90'+1' La Lazio spinge, cerca il pareggio e guadagna calcio d'angolo. Pedro dalla bandierina, Hysaj intercetta il tiro ma non riesce a trovare la porta.

90' Comunicato in questo momento l'extra time: saranno 5' minuti di recupero

89' Finisce a terra Castellanos colpito al volto da Maggiore che rischia l'espulsione per doppio giallo, ma Prontera lo grazia.

88' Ammonito Fazio per proteste.

86' Ultima sostituzione per i padroni di casa: fuori Pirola, dentro Bronn.

85' Castellanos calcia la punizione, il tiro supera la barriera ma è troppo forte e la palla scavalca la porta.

84' Calcio di punizione per la Lazio, ammonito Maggiore per un fallo su Castellanos.

83' Buona palla di Pedro per Castellanos che però viene anticipato da Costil.

80' Cambio per la Lazio: Vecino prende il posto di Cataldi

78' Prontera ammonisce Cataldi per proteste.

72' Sostituzione per Inzaghi: esce Kastanos, entra Maggiore.

69' Sarri cambia ancora: escono Felipe Anderson e Immobile per Castellanos e Isaksen.

66' Salernitata in vantaggio, la ribalta Candreva con un tiro fortissimo da calcio di punizione.

64' Inzaghi protesta, reclama un rigore per un presunto tocco di mano in area della Lazio. Prontera lascia finire l'azione e appena si ferma il gioco lo ammonisce.

62' Cambia anche la Lazio: fuori Zaccagni e Lazzari, dentro Pedro e Hysaj.

62' Altro cambio per i granata: fuori Bohinen e Daniliuc, dentro Legowski e Fazio.

60' Reazione della Lazio con Felipe Anderson che mette una buona palla per Zaccagni. Il numero venti si allunga il più possibile, ma non riesce e resta a terra dolorante.

55' Pareggia la Salernitana. Candreva crossa in area, Provedel respinge con una mano ma il pallone resta in gioco. Kastanos è il più veloce a arrivarci e trova la porta, riaprendo il match.

53' Cartellino per Daniliuc. Il difendore ha commesso fallo ai danni di Zaccagni.

52' Zaccagni trova Guedouzi che tenta la conclusione da fuori area, ma il tiro è troppo forte e la palla finisce sopra la porta.

46' Primo cambio per la Salernitana: fuori Gyomber, dentro Lovato

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce il primo tempo di Salernitana-Lazio.

45' Saranno due i minuti di recupero.

45' Brutto fallo di Gyomber ai danni di Marusic, il numero 77 della Lazio resta a terra richiedendo l'ingresso in campo dei sanitari. I biancocelesti reclamano il secondo giallo, ma Prontera lo grazia.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile non sbaglia dal dischetto, spiazza Costil e porta in vantaggio i biancocelesti.

42' Prontera assegna il penalty e ammonisce Gyomber.

39' Si infervora Immobile che reclama un calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area da Gyomber. È in corso il check del Var.

37' Buona giocata di Zaccagni per Immobile che però non ha lo sprint giusto e non riesce a controllare il pallone.

32' Primo giallo del match: ammonito Lazzari.

32' Ripartenza della Salernitana con Kastanos e Candreva, l'ex biancoceleste tenta la conclusione ma il tiro viene deviato e finisce all'esterno della rete.

26' Felipe Anderson riconquista palla e fa tutto da solo: entra in area e tenta la conclusione. La palla viene deviata da Gyomber che regala l'angolo alla Lazio.

24' Occasione per la Salernitana, tiro di Bohinen che però prende la traversa.

23' Primo calcio d'angolo del match per i padroni di casa dopo una parata di Provedel. Dalla bandierina va Candreva, ma il cross è troppo basso.

21' Ottimo l'inserimento di Daniliuc che tenta la conclusione, ma il tiro è alto e la palla finisce oltre la porta.

19' Rimessa laterale per la Lazio, Marusic per Zaccagni che però non controlla bene e perde palla.

12' Intervento duro di Cataldi su Kastanos, l'arbitro ferma il gioco e richiama il biancoceleste che per questa volta viene graziato.

9' Grande intensità da parte di entrambe le squadre, ma al momento nessuna azione degna di nota.

4' Calcio di punizione per la Lazio guadagnato da Zaccagni dopo aver subito fallo da Mazzocchi.

3' Tocco di prima di Felipe Anderson per Guendouzi, ma il tiro viene intercettato dagli avversari e la palla finisce fuori.

1' Fischia l'arbitro: inizia il match!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Salernitana-Lazio. La sosta per le nazionali è finalmente terminata, la Serie A è tornata con la tredicesima giornata che vedrà la Lazio impegnata contro la Salernitana. Una sfida particolarmente sentita per motivi legati al passato, ma anche per la posta in palio. 3 punti che consentirebbero ai biancocelesti, reduci dal pareggio nel derby, di compiere un altro passo di avvicinamento verso la zona Europa, fondamentali anche per i granata, attualmente in piena zona retrocessione, a caccia della prima vittoria stagionale. L’appuntamento all’Arechi è alle 15 col calcio d’inizio.