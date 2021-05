RIVIVI DIRETTA - Sassuolo - Lazio 2-0: decidono Kyriakopoulos e Berardi

Serie A 2020-2021, 38ª giornata

Sassuolo - Lazio 1-0 (10' Kyriakopoulos, 78' Berardi rig.)

Domenica 23 maggio 2021, ore 20:45

Mapei Stadium di Reggio Emilia

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1) - Consigli; Toljan (74' Bourabia), Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez (74' Ayhan), Locatelli; Berardi, Djuricic (56' Traoré), Boga; Defrel (56' Caputo). A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Peluso, Muldur, Rogerio, Obiang, Haraslin, Raspadori. All.: De Zerbi

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari (86' Armini), Akpa Akpro (79' Moro), Leiva (79' Escalante), Cataldi (86' Bertini), Lulic; Correa (18' Fares), Muriqi. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Bertini. All.: Inzaghi.

Arbitro: Prontera (Bologna)

Ammoniti: 50' Kyriakopoulos (S), 90'+3' Parolo (L)

Espulsi: 60' Kyriakopoulos (S)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio, finisce il match!

90'+3' Ammonizione per Parolo.

90'+2' Buon cross di Armini, ma sulla palla non riesce ad arrivare Muriqi.

90'+1' Sassuolo a un passo dal 3-0: Parolo salva provvidenzialmente la porta di Strakosha.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 93'.

90' Calcio di punizione in favore del Sassuolo per il fallo di Marusic su Traore.

86' Cambio per la Lazio: esce Lazzari, entra Armini. Esce anche Cataldi, ed entra Bertini, che fa il suo esordio assoluto in Serie A.

85' Fares si porta a casa il calcio d'angolo grazie alla deviazione di Ayhan. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, esce e fa sua la palla senza alcun problema Consigli.

83' Sassuolo vicinissimo al 3-0 con Caputo, servito magistralmente da Bergardi. Provvidenziale l'intervento di Strakosha.

82' Fallo di Lulic ai danni di Traore: calcio di punizione in favore del Sassuolo.

79' Doppio cambio per la Lazio: escono Leiva ed Akpa Akpro, entrano Escalante e Raul Moro.

78' Berardi batte Strakosha: il Sassuolo raddoppia.

76' Fallo di Parolo su Capito: l'arbitro opta per il calcio di rigore per il Sassuolo.

74' Per il Sassuolo entrano Bourabia e Ayhan, escono Toljan e Maxime Lopez.

74' Altro pericolo per il Sassuolo: nuovo cross di Fares, questa volta Akpa Akpro colpisce di testa ma il tiro è troppo alto.

72' Ottimo cross di Fares e colpo di testa di Muriqi che finisce al lato della porta difesa da Consigli.

71' Occasionissima per la Lazio: il tiro di Cataldi viene murato da Chiriches che si oppone con decisione.

60' Nuovo cartellino giallo per Kyriakopoulos: ai suoi danni viene estratto il cartellino rosso. Il Sassuolo rimane in dieci uomini.

59' Batte Cataldi il calcio d'angolo: la palla va direttamente a Consigli.

58' Cross della Lazio all'indirizzo di Lucas Leiva, provvidenziale l'intervento di Toljan.

57' Occasione Lazio: Lulic per Marusic, che serve magistralmente Muriqi. Da distanza ravvicinata, il kosovaro non riesce ad andare in gol.

56' Doppio cambio per De Zerbi: entrano Caputo e Traoré, escono Defrel e Djuricic.

56' Il sinistro di Djuricic va al lato della porta difesa da Strakosha.

55' Un po' dolorante, ma Berardi sembra poter esser in grado di riprendere la sua partita. Rientra ora in campo.

53' Cross di Locatelli all'indirizzo di Berardi: c'è uno scontro con Strakosha. L'attaccante rimane a terra, entrano in campo i sanitari.

53' Corner per il Sassuolo, Muriqi allontana.

52' La conclusione di Djuricic viene deviata: Berardi accompagna la palla fuori e si prende il calcio d'angolo.

50' Brutto intervento di Kyriakopoulos su Leiva: il calciatore del Sassuolo viene ammonito.

49' Lulic per Marusic, ma la palla è troppo lunga e il montenegrino non riesce ad arpionarla. Rimessa per il Sassuolo con Consigli.

48' Akpa Akpro conquista una buona palla e chiama in causa Lulic. Il bosniaco carica il sinistro, che finisce direttamente tra le mani di Consigli.

47' Marusic mette un ottimo pallone nel mezzo dell'area di rigore: allontana Chiriches.

45' Fischio d'inizio di Prontera: inizia il secondo tempo di Sassuolo - Lazio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Si chiude con il Sassuolo il vantaggio il primo tempo della sfida contro la Lazio. ll gol che sta decidendo il match arriva a dieci minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro, ed è firmato Kyriakopoulos. La sua conclusione dalla lunghissima distanza è imprendibile per Strakosha, che si lascia beffare. La prima parte del match vede i neroverdi praticamente sempre in possesso palla. I biancocelesti provano ad impensierire Consigli in alcune occasioni - con Muriqi e con Fares quando siamo intorno al 45' - senza tuttavia trovare il pareggio. Da segnalare il cambio obbligato al 18': fuori Correa, ancora alle prese con il problema al polpaccio, dentro Fares.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Sassuolo - Lazio.

45' Arriva ora l'indicazione sull'extra-time: si giocherà fino al 46'.

44' Progressione centrale di Lazzari, Fares che conclude verso la porta ma la palla si perde al lato della porta.

43' Fallo ai danni di Ferrari da parte di Akpa Akpro, e calcio di punizione in favore del Sassuolo.

42' Batte Cataldi, Berardi spinge il pallone in fallo laterale.

40' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di Kyriakopoulos su Lazzari.

39' Mancino di Kyriakopoulos che sfiora il raddoppio. La palla si perde di poco al lato della porta.

35' Radu per Lulic, che però si fa recuperare da Chiriches. Tuttavia, l'azione era ferma per posizione di fuorigioco dell'esterno bosniaco.

34' Batte Maxime Lopes, Parolo anticipa e allontana la palla.

33' Intervento di Fares su Berardi, e calcio di punizione in favore del Sassuolo. L'attaccante rimane a terra qualche secondo, salvo rialzarsi un po' dolorante.

33' Kyriakopoulos batte dalla bandierina, Muriqi allontana di testa.

32' Boga prova a passare in mezzo a due difensori. C'è la deviazione di un difensore, sarà calcio d'angolo per il Sassuolo.

30' Lazzari brucia Ferrari sulla corsa, penetra in area di rigore e finisce a terra. Il direttore di gara fa proseguire senza intervenire nell'azione.

28' Duello Fares - Berardi: l'algerino finisce a terra oltre la linea di fondo campo. Riparte Consigli.

27' La conclusione di Defrel va alta sopra la traversa. I giocatori del Sassuolo vogliono un provvedimento per il presunto colpo di mano di Radu, ma l'arbitro fa giocare senza alcuna sanzione.

26' Buona chance per il Sassuolo, che si avvicina pericolosamente dalle parti di Strakosha. Il passaggio di Berardi viene murato da Parolo, ottimo in chiusura.

25' Lulic per Muriqi che fa la sponda per Cataldi. Il centrocampista alza troppo la palla e crossa in modo poco preciso a Lazzari. L'azione si spegne con il recupero della retroguardia emiliana.

22' Sbaglia Kyriakopoulos, recupera Lazzari che perde il momento giusto per proporsi in avanti. La palla torna al Sassuolo.

20' Pallone profondo a cercare Locatelli, che tuttavia non riesce ad arpionare la palla. Si ricomincia da Strakosha.

18' Cambio obbligato per la Lazio: Correa deve abbandonare il campo. Al suo posto entra Fares.

17' Il colpo di tacco fallito da Akpa Akpro fa in modo che la squadra di De Zerbi possa ripartire in contropiede.

16' Lazzari per Correa che, per prendere posizione, commette fallo su Chiriches. Riparte il Sassuolo.

15' Buon lavoro di sponda di Muriqi per il colpo di testa di Correa, che però non riesce a trovare lo specchio della porta.

14' Palla gol per la Lazio con Muriqi. Radu per il kosovaro che supera il portiere Consigli. La conclusione, piuttosto complicata, va però sull'esterno della rete.

12' Cross di Lazzari per Lulic, che non arriva di testa a colpire la palla.

12' L'arbitro Prontera vede un fallo di Djuricic su Leiva: palla alla Lazio che può finalmente ripartire.

11' Correa perde palla in malo modo, riparte il Sassuolo.

10' Il Sassuolo sblocca la partita con un siluro di Kyriakopoulos dalla lunghissima distanza!

9' Djuricic atterrato da Lucas Leiva e calcio di punizione in favore della Lazio.

7' Interessante cross di Toljan, che attraversa l'area di rigore senza trovare l'intervento di alcun compagno. Lazzari accompagna in out.

5' Sempre neroverdi in possesso palla dalle parti del cerchio di centrocampo. Locatelli cerca il taglio per Defrel, che viene chiuso bene da Leiva.

3' Fase di possesso palla del Sassuolo, che orchestra con Ferrari, Defrel e Djuricic. Quest'ultimo conclude, ma la palla arriva direttamente tra le mani di Strakosha.

1' Fischio dell'arbitro, inizia Sassuolo - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05 - Nell'immediato pre-partita del match, Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio: "Siamo in emergenza, ma ce la giocheremo" (QUI le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Sassuolo e Lazio, valida per la trentottesima giornata di Serie A. All'ultima sfida di campionato, la squadra di Inzaghi incontra quella di De Zerbi. I biancocelesti vogliono chiudere la stagione al meglio dopo la sconfitta nel derby e il pareggio, non privo di polemiche, col Torino. I neroverdi, invece, sperano in una sconfitta della Roma con lo Spezia per centrare il settimo posto, e dunque la Conference League. Fischio d'inizio alle 20.45 al Mapei Stadium!

